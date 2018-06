Next Image

The Offspring beim Hurricane Festival 2018

Two Door Cinema Club beim Hurricane Festival 2018

Two Door Cinema Club beim Hurricane Festival 2018

Two Door Cinema Club beim Hurricane Festival 2018

The Offspring beim Hurricane Festival 2018

The Offspring beim Hurricane Festival 2018

The Offspring beim Hurricane Festival 2018

Auch interessant Eindrücke & Fotos 5 Momente, die den Freitag beim Hurricane Festival 2018 perfekt machten Seit Freitag geht das Hurricane Festival 2018 über die Bühnen am Eichenring in Scheeßel. Nicht nur das Wetter ist Veranstalter und Besuchern dieses Jahr wohler gesonnen als in den vorherigen Ausgaben. Es gab auch ein paar weitere Momente, die den ersten Festivaltag beim Hurricane 2018 nahezu perfekt machten – trotz oder wegen der unverstellten Sicht auf ein ganz bestimmten Popo mit einer Art Arschgeweih.

Ihr konntet und könnt aus welchen Gründen auch immer nicht live vor Ort sein? Kein Problem: Jeden Festivaltag des Hurricane 2018 könnt Ihr hier im Livestream verfolgen (das Southside Festival gibt es ebenfalls im Livestream), in der obigen Galerie findet Ihr zudem Fotos der Auftritte von Acts wie London Grammar, Billy Talent, Broilers, Pennywise, The Offspring, Two Door Cinema Club, George Ezra, Feine Sahne Fischfilet, Underoath und Marteria.

Lest hier zudem unser Interview mit FKP-Scorpio-Geschäftsführer Stephan Thanscheidt. Pünktlich vor Hurricane und Southside 2018 haben wir mit ihm über rückläufige Ticketverkäufe, gestiegene Künstlergagen, Bookingentscheidungen, die Zukunft großer und kleiner Festivals und darüber gesprochen, wen er selbst gerne mal auf seinem eigenen Festival sehen möchte.

Am heutigen Samstag geht’s weiter – unter anderem mit Auftritten von The Prodigy, Biffy Clyro, Beginner, The Kooks, Deap Vally und Prinz Pi. Bis morgen!

Playlist: Hurricane Festival 2018 – die Bands