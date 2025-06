Fotos: Hurricane Festival 2025: Die besten Bilder vom Auftakt am Donnerstag 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild 100 KILO HERZ Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild 100 KILO HERZ Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild 100 KILO HERZ Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild 100 KILO HERZ Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild 100 KILO HERZ Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild Die Anreise mit dem Gepäck zum Festivalgelände Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild „Impact Village“ hier findet man alles um zu Helfen Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn Am Donnerstag ging das Camping los Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild Spass mit dem Wohnmobil Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild Das Bier fliest, das Festival kann beginnen! Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild Wo die Getränke für das Festival versteckt sind. Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild Die Frissbee auf dem Weg zum gegnerischen Eimer Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild RAUM27 Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild RAUM27 Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild RAUM27 Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn 19.06.2025, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane-Festival, im Bild RAUM27 Foto © Rojahn Copyright: Rojahn, Guenther/Rojahn

Hurricane Fotos vom Donnerstag: Anreise und erste Bands

Das Hurricane Festival 2025 hat offiziell begonnen. Der frühe Anreiseverkehr führte zwar auch zu Staus, doch tat das der Stimmung offenbar keinen Abbruch, wie unsere Hurricane-Fotos vom Donnerstag zeigen.

Viele Besucherinnen und Besucher reisten frühzeitig an, um sich rechtzeitig für das Warm-up-Programm mit Acts wie 100 Kilo Herz und Raum27 auf dem Gelände einzufinden. Der Festivalauftakt am Donnerstagabend lockte so auch zahlreiche Fans auf den Campingplatz.

Polizei zieht erste Bilanz zum Anreisetag

Auch die Polizei war am Anreisetag mit Einsatzkräften präsent. An den Kontrollpunkten bei der Autobahnabfahrt Sottrum und in Hamersen wurden zehn Fahrer wegen Drogenkonsums aus dem Verkehr gezogen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war ohne Führerschein unterwegs. Zudem wurden zwei Fälle von Ticketbetrug festgestellt und zur Anzeige gebracht. Über das gesamte Festivalwochenende hinweg sind rund 500 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Die Veranstalter und Behörden setzen erneut auf das bewährte Verkehrskonzept, das seit neun Jahren im Einsatz ist und kontinuierlich angepasst wird. Laut Sheila Schönbeck von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurden alle potenziell störenden Baustellen rechtzeitig abgeschlossen oder umgeplant. So soll eine möglichst reibungslose Anreise zum Festivalgelände ermöglicht werden.

Das Hurricane Festival ist mit rund 65.000 verkauften Tickets derzeit noch nicht vollständig ausverkauft – Kurzentschlossene haben also noch die Möglichkeit, sich ein Ticket zu besorgen. Das Line-up mit fast 90 Acts verspricht jedenfalls ein hochkarätiges Programm. Mit dabei sind The Prodigy, Green Day, AnnenMayKantereit, Apache 207, Olli Schulz, Ikkimel sowie Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Viele Konzerte sind zudem im Livestream verfügbar.