Hurricane-Festival: Gehört der Staub einfach dazu?

Ab morgen feiern Musikfans wieder beim Hurricane Festival. Doch zum Anreisetag der Großveranstaltung in Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen kommt ein altbekanntes Problem wieder auf.

Neuerungen beim Hurricane

Wiederkehrende Besucher:innen weisen auf ein „Staubjahr“ hin. Bleibt Regen um das Festival herum aus, ist der Lehmboden trocken. Sobald dann Zehntausende Fans anreisen und vor Ort tanzen, wirbelt der Boden Staub auf. Die andere Alternative ist ein verschlammtes Gelände. Mögliche Lösungsansätze ließen die Hurricane-Veranstaltenden nicht verlauten.

Dafür verwies Leiterin Inga Rossbach auf andere Neuerungen: „Die von uns im Infield verlegte Kanalisation ist fertig, aktuell spülen wir und pumpen ab, damit das gesamte Fassungsvermögen von 165 Kubikmeter verfügbar ist“, so die Chefin im Gespräch mit „kreiszeitung.de“. „Dazu kommt noch eine zusätzliche Druckleitung, die 110 Kubikmeter Wasser pro Stunde abpumpen kann.“

Staubbindemaschinen wieder dabei

Kritische Stimmen verweisen darauf, dass dies Rasen koste – und dadurch wieder zum Staub beitrüge. „Wir konnten viel Grasnarbe erhalten, nur auf den Hauptsträngen ist ein Schottergemisch aufgebracht“, kommentierte Hurricane-Leiterin Rossbach weiter. „Dort haben wir nicht mehr angesät, das wäre während der Trockenzeit unrealistisch. Das kommt nach dem Festival. Mit dem Mix aus Schotter und dem vorhandenen Rasen sind wir gut aufgestellt – der Staub durch die Sandbahn des MSC Eichenring, die wir immer wieder herstellen, gehört zum Hurricane einfach dazu! An neuralgischen Punkten stellen wir wieder Staubbindemaschinen, also eine Art Schneekanonen, auf.“

Das Hurricane-Festival sowie sein süddeutsches Pendant Southside starten ihr musikalisches Hauptprogramm am morgigen 20. Juni. Danach wird bis Sonntag, den 22. Juni gefeiert. Der heutige Donnerstag ist Anreisetag, allerdings gibt es ab 18 Uhr erstes Programm. Headliner sind unter anderem Green Day, SDP, Annenmaykantereit, Rise Against, Apache 207 und The Prodigy.