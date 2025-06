Hurricane Festival 2025: Dieses Jahr gibt es einen Späti

Nine Inch Nails: Rufen sie ein neues Festival ins Leben?

Das Hurricane Festival in Scheeßel hält in diesem Jahr einen neuen Service für alle Anwesenden bereit: Zum ersten Mal gibt es einen Späti direkt auf dem Festivalgelände. Während der normale Open-Air-Supermarkt bereits in größerem Umfang zurückkehrt, ergänzt der neue Spätverkauf das Angebot und versorgt die Besucher:innen bis Mitternacht mit allem Nötigen.

Breiteres Angebot geplant

Die Festivalleitung reagiert damit auf Wünsche der Gäst:innen. „Wir entwickeln das Festival von Jahr zu Jahr weiter, auch und besonders im Dialog mit unseren Gästen“, erklärt Hurricane-Sprecher Jonas Rohde. Die Zusammenarbeit mit der Bünting Unternehmensgruppe ermöglicht angeblich ein deutlich breiteres Sortiment im Festival-Shop. Angedacht seien dabei insbesondere faire Preise und eine Sortimentsvielfalt, so Rohde.

In den sozialen Netzwerken zeigen sich viele Festivalgänger:innen froh über das erweiterte Angebot und die längeren Öffnungszeiten, die der Späti auf dem Hurricane Festival mit sich bringt.

Späti unmittelbar an den Festival-Shop angegliedert

Der neue Späti ist direkt an den Hauptshop angebunden und liegt in der Nähe des Campingplatzes auf dem Hurricane Festival. Wenn der große Supermarkt abends schließt, ist der kleinere Laden weiterhin geöffnet und versorgt die Crowd mit etwa 20 wichtigen Produkten. Das Sortiment reicht von Snacks bis hin zu Getränken.

Rohde fügt über die Bedeutung des Spätis auf dem Festival hinzu: „Sie versorgen Menschen mit dem Nötigsten, wenn andere Läden bereits geschlossen sind. Das ist ein toller Mehrwert für unsere Gäste, und wir freuen uns, dass die komplexe Umsetzung geklappt hat.“ Im Jahr 2023 Jahr gab es viel Kritik am Shop-Angebot des Hurricane Festivals. Dieses Mal soll es mit durchdachter Logistik, fairer Preisgestaltung und einem breiten Sortiment besser funktionieren.

Öffnungszeiten der Festival-Märkte

Festival-Shop:

Donnerstag: 12:00 – 22:00 Uhr

Freitag: 08:00 – 20:00 Uhr

Samstag: 08:00 – 20:00 Uhr

Sonntag: 08:00 – 20:00 Uhr

Späti:

Donnerstag: 22:00 – 24:00 Uhr

Freitag: 20:00 – 24:00 Uhr

Samstag: 20:00 – 24:00 Uhr

Sonntag: 20:00 – 24:00 Uhr