Hurricane Festival 2025: Tickets, Line-up, Zeiten, Anfahrt, Parken, Wetter

Ab dem 20. Juni 2025 steigt das Hurricane Festival wie gewohnt auf dem Eichenring in Scheeßel. Zeitgleich findet das Zwillingsfestival Southside im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck statt. Beide Festivals teilen sich traditionell ein nahezu identisches Line-up. Für 2025 sind rund 70 Acts bestätigt, darunter Bands und Solo-Artists wie Green Day, The Prodigy, AnnenMayKantereit, Apache 207 und Rise Against. Es sind noch Tickets erhältlich.

Line-Up & Timetable

Auf dem Hurricane Festival gibt es insgesamt vier Bühnen. Eine Auswahl des Line-ups gibt es hier:

Freitag, 20. Juni 2025:

Forest Stage : Annenmaykantereit, Biffy Clyro, Von Wegen Lisbeth, Olli Schulz & Band, Querbeat

: Annenmaykantereit, Biffy Clyro, Von Wegen Lisbeth, Olli Schulz & Band, Querbeat River Stage: Alligatoah, Rise Against, Girl In Red, Djo, Kate Nash, Paris Paloma

Alligatoah, Rise Against, Girl In Red, Djo, Kate Nash, Paris Paloma Mountain Stage: Landmvarks, Motionless In White, Hot Water Music, Thrice, Lagwagon

Landmvarks, Motionless In White, Hot Water Music, Thrice, Lagwagon Wild Coast Stage: Apashe & Brass Orchestra, Kalte Liebe X Caiva, Tiefbasskommando, The Backseat Lovers

Samstag, 21. Juni 2025:

Forest Stage : The Prodigy, Electric Callboy, Deftones, Swiss & Die Andern, Jimmy Eat World

: The Prodigy, Electric Callboy, Deftones, Swiss & Die Andern, Jimmy Eat World River Stage: Apache 207, Sam Fender, The Wombats, Wet Leg, 070 Shake, Blond

Apache 207, Sam Fender, The Wombats, Wet Leg, 070 Shake, Blond Mountain Stage: 01099, Antilopen Gang, Mehnersmoos, Zartmann, Turbostaat

01099, Antilopen Gang, Mehnersmoos, Zartmann, Turbostaat Wild Coast Stage: Creeds, Pretty Pink, Souly, Dreddie Dredd, Dotan, The Capital Murder

Sonntag, 22. Juni 2025:

Forest Stage : Green Day, Jan Böhmermann & Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, Yellowcard, Royal Republic

: Green Day, Jan Böhmermann & Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, Yellowcard, Royal Republic River Stage: SDP, Nina Chuba, Parcels, Amyl And The Sniffers, Lucy Dacus

SDP, Nina Chuba, Parcels, Amyl And The Sniffers, Lucy Dacus Mountain Stage: Jeremias, Betq, 102 Boyz, Ikkimel, Blackout Problems, Kafvka

Jeremias, Betq, 102 Boyz, Ikkimel, Blackout Problems, Kafvka Wild Coast Stage: Bennett, The Kiffness, Zeal & Ardor, Slowdive, Bilk, Sawyer Hill

Timetable

Zu den Infos, wer wann spielt, gelangt ihr auf der Website des Festivals.

Tickets

Im vergangenen Jahr zählte das Festival rund 75.000 Besucher:innen. Für 2025 sind noch Tickets erhältlich. Ein reguläres Wochenendticket kostet aktuell 269 Euro – darin enthalten sind alle vier Festivaltage, inklusive des Donnerstags. Wer campen möchte, hat Glück: Das ist im Preis inbegriffen und kostet genauso viel wie das reguläre Wochenendticket. Tagespässe sind für 129 Euro erhältlich.

Zusätzliche Upgrades wie Resort Camping oder der Trailer Park sind ebenfalls noch verfügbar. Tickets und weitere Infos gibt es hier nachzulesen.

Parken & Campen

Um auf das Camping- und Festivalgelände zu kommen, muss erst das Ticket gegen ein Bändchen eingetauscht werden. Dabei gibt es festgelegte Öffnungszeiten auf der Website der Veranstalter. Die Campingplätze sind dann von Donnerstag, 11 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, durchgehend geöffnet. Außerdem gibt es Nachtruhe von 2 bis 8 Uhr. Pro Person sollten etwa 5 Quadratmeter in Anspruch genommen werden. Parken und Camping sind beim Festival getrennt voneinander.

Anfahrt

Die Adresse des Platzes lautet: Eichenring Scheeßel, 27383 Scheeßel.

Wer mit dem Auto anreist, zahlt etwa 15 Euro für die Parkplätze. Dabei weisen die Veranstalter darauf hin, der Beschilderung vor Ort zu folgen statt dem Navi. Die Parkplätze werden von Einweiser:innen vor Ort zugeteilt.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, nutzt am besten die Bahn. Es empfiehlt sich, bis zum Bahnhof Scheeßel zu fahren, da es von dort nur etwa 15 Minuten zu Fuß sind.

Wie immer stellt das Hurricane Festival auch eigene Busse bereit: die HICLIVE. Diese fahren von Hamburg, Oldenburg, Bremen, Hannover, Münster und Osnabrück zu festgelegten Zeiten hin und zurück und direkt bis zum Festivalgelände. Der Preis richtet sich je nach Abfahrtsort, liegt aber in der Regel bei etwa 35 Euro. Zur Buchung geht es hier entlang.

Wetter

Das Wetter soll – anders als bei Rock am Ring – vielversprechend sein. Am Freitag (20. Juni) wird es zwar morgens und mittags etwas bewölkt bei rund 20 Grad, doch am Abend soll sich die Sonne zeigen, und die Temperatur bleibt stabil. In der Nacht kühlt es dann auf etwa 12 Grad ab.

Auch der Samstag (21. Juni) sieht vielversprechend aus: Morgens wird es erneut überwiegend bewölkt bei 20 Grad, doch ab Mittag kommt die Sonne durch und es kann bis zu 24 Grad warm werden. Diese Temperatur hält sich bis in den Abend, bevor es in der Nacht auf etwa 18 Grad abkühlt.

Am letzten Festivaltag (22. Juni) wird das Wetter voraussichtlich am besten: Der Morgen startet bereits mit Sonne und 23 Grad, mittags sind bis zu 26 Grad möglich. Am Abend soll es noch 24 Grad warm sein. Zwar wird es am Sonntag stellenweise wolkiger, doch die Sonne bleibt dominant.