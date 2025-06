Hurricane Festival 2025: Unterbrechung wegen Unwetter

Unterbrechung beim Hurricane: Wegen eines aufziehenden Unwetters wurde das Hurricane Festival 2025 am Sonntagabend (22.06.2025) unterbrochen. Jan Böhmermann & das RTO Ehrenfeld waren gerade bei ihrem letzten Song, SDP mussten ihren Auftritt mitten im Set abbrechen.

Hurricane 2025 Unterbrechung: Durchsage des Orga-Teams

Auf der Hauptleinwand erschien folgende Info vom Hurricane-Team: „Liebe Festival-Crowd, das Festival ist jetzt unterbrochen wegen eines aufziehenden Unwetters. Geht bitte jetzt in euer Auto! Denkt dran, am sichersten seid ihr im Auto! Wenn noch Platz für andere Personen in eurem Auto ist, schaltet bitte eure Warnblinkanlage ein. Danke für eure Unterstützung!“

Die Festivalleitung bittet alle Besucher*innen, sich aus Sicherheitsgründen ins Auto zu begeben. Seitens des Festival hieß es, man rechne mit einer Wiederaufnahme um 21:45 Uhr.

Hurricane Festival 2025: Das sagt die Festivalleitung

Festivalleiter Stephan Thanscheidt hat die Abschluss-Pressekonferenz am 22.6. mit einem positiven Fazit begonnen: „Wir blicken auf dreieinhalb wundervolle Tage zurück.“ Das Hurricane Festival habe ein großartiges, friedliches Publikum erlebt, das selbst bei hohen Temperaturen entspannt miteinander umgegangen sei. „Wir haben gemerkt, dass wir ein Musikliebhaber-Publikum haben. Auch die Newcomer kamen gut an“, so Thanscheidt.

Insgesamt zählte das Festival in diesem Jahr rund 65.000 Besuchende – ein Ergebnis, mit dem die Veranstalter zufrieden sind. Dass das Festival diesmal nicht ausverkauft war, sieht Thanscheidt nicht kritisch: Die Bandauswahl folge immer dem Ziel, möglichst alle Wünsche abzudecken – mit großen internationalen Namen, nationalen Acts und einem attraktiven Rahmenprogramm. Dass nicht in jedem Jahr alle Wunschkünstler verfügbar sind, wirke sich auf die Ticketverkäufe aus. Ein deutliches Signal gab es in Richtung der Fans: Die Ticketpreise sollen weiterhin bezahlbar bleiben.