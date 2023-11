Ihr habt gewählt: Das sind eurer Meinung nach die Top-Gitarrist:innen

Von Marty Friedman bis Jimi Hendrix: Diese Virtuosen beherrschen eurer Meinung nach die Gitarre wie niemand sonst.

Die Geschichte der Gitarre ist auch 2023 längst nicht auserzählt. Das wäre auch schade – hat das ikonische Musikinstrument des 20. Jahrhunderts doch viele legendäre Musiker:innen hervorgebracht. Wer genau dazu zählt? Darüber lässt sich streiten. Während wir euch im aktuellen Heft die Liste der – unserer Meinung nach – 100 besten Gitarrist:innen aller Zeiten präsentieren und dabei speziell Jimi Hendrix hervorheben, haben wir euch auf Instagram nach euren Top-Gitarrist:innen gefragt. Ihr habt fleißig kommentiert und wir wollen euch das Endergebnis nicht vorenthalten. Hier kommen die, euerer Meinung nach, besten Gitarrist:innen der Welt.

Diese Gitarristen habt ihr am häuftigsten in den Socials genannt:

1. Johnny Marr

Der Engländer hat als Songwriter der Smiths den Stil des Indie-Rock maßgeblich geprägt. Nimmt man dann noch seine Solo-Projekte oder auch die Zusammenarbeit mit Talking Heads, Pretenders oder The The hinzu, stellt man sich die Frage: Wie macht der Typ das eigentlich alles?

2. Jimi Hendrix

In kürzester Zeit entstand ein Ouvre, das Jimi Hendrix unsterblich werden ließ.⁠ Zurecht ziert der vielseitige Gitarrist das ME-Cover der 12/23 Ausgabe.

3. Lee Ranaldo

Der Amerikaner erscheint allein durch sein Mitwirken bei Sonic Youth über jeden Zweifel erhaben. Dabei sollte man sein Schaffen als Solokünstler keineswegs außer Acht lassen.

4. Marc Ribot

Ein Jazz-Gitarrist, wie er im Buche steht. Der Virtuose beherrscht jede Technik, die je auf der Gitarre gespielt wurde – und das, obwohl er als Linkshänder eine Rechtshänder-Gitarre spielt.

5. Marty Friedman

Wesentlich härter geht es bei dem Thrash-Metal-Musiker Marty Friedman zu. Schon vor dem Megadeth-Erfolg lieferte Friedman schnelle und anspruchsvolle Gitarrenriffs und Improvisationen ab.

6. David Gilmour

Der Songwriter von Pink Floyd steht stets mit einem Bein im Blues. Sein melodisches Gespür und sein Faible für Funk lassen es in manchen Momenten so wirken, als würde seine Gitarre singen. Auch der Einsatz von Hall- und Delay-Effekten verhelfen dem Spiel von Gilmour zu einem dahinfließenden Klang.

7. J Mascis

Der Frontmann von Dinosaur Jr. holte im Jahr 1987 mit dem Album YOU’RE LIVING ALL OVER ME die Leadgitarre zurück in den Rock. Mit einer Fusion aus Noise, Indie-Rock und Pop-Melodien als Basis spielte der Sänger und Gitarrist krachende und verzerrte Gitarrensoli, lange bevor es dafür die Bezeichnung „Gundge“ geben sollte.

