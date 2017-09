Im ersten Trailer zu „Downsizing“ wird Matt Damon zum reichen Zwerg

In Venedig hat Regisseur Alexander Payne zwar den Wettkampf um den Goldenen Löwen verloren, ein Kino-Highlight zum Beginn des kommenden Jahres wird sein „Downsizing“ dennoch. In der Gesellschaftssatire lassen sich Matt Damon, Christoph Waltz und Kristen Wiig schrumpfen, um den Planeten zu retten.

Positiver Nebeneffekt: Wenn man als Mensch kleiner ist, dann gewinnt das eigene Vermögen auch an Wert. Und so sind Damon und Filmfrau Wiig plötzlich nicht nur Zwerge, sondern auch Millionäre, die in einem vermeintlichen Utopia leben, in der alle Anwohner riesige (kleine) Villen haben und sich eimerweise Wodka aus einer einzigen normalen Flasche abfüllen.

Zu „Downsizing“, in dem auch Udo Kier und Neil Patrick Harris mitspielen, ist vor kurzem schon ein kurzer Teaser erschienen, nun folgt der lange Trailer, den Ihr Euch direkt hier anschauen könnt. Kinostart ist in Deutschland der 18. Januar 2018.