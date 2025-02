„The Odyssey“: So sieht Matt Damon in Christopher Nolans Epos aus

Einen Trailer zu dem 2026 erscheinenden Film gibt es noch nicht – aber zumindest schon mal Bildmaterial.

Ein „mystisches Action-Epos“, gedreht mit der „neuesten IMAX-Technologie“: So beschreibt Universal Pictures das aktuelle Projekt des vielfach ausgezeichneten Regisseurs Christopher Nolan. Was dahintersteckt: Die Adaption der griechischen Saga „Odyssee“ von Homer. Die Produktionsarbeiten zu „The Odyssey“ sind mittlerweile schon voll im Gange, wie auch nun das erste Foto von Hauptdarsteller Matt Damon beweist.

Der „Marsianer“-Darsteller übernimmt in Nolans Werk die Rolle des Odysseus – dem legendären griechischen Königs von Ithaka, der sich nach dem Trojanischen Krieg auf eine epische Reise nach Hause begibt, welche aber in unzähligen Irrwegen mündet. Wie das ungefähr aussehen wird, lässt sich nun erahnen.

Ein erster Blick auf Damon als Odysseus

Am Montag, den 17. Februar, veröffentlichte Universal Pictures – die Filmproduktionsfirma, bei welcher der Film veröffentlicht wird – einen ersten Blick auf Matt Damon als Odysseus. Dabei steht der Schauspieler mit seinem Kopf majestätisch zur Seite gedreht vor einer Wandmalerei. Auf seinem Kopf thront ein korinthischer, mit einem roten Helmbusch besetzter Kampfhelm.

Hier zu sehen:

Die Drehorte

Bevor das Foto von Damon in Umlauf gebracht wurde, enthüllte man noch die verschiedenen Settings, an welche es die Filmcrew im Zuge des Drehs verschlagen wird. Dabei soll es für Damon und Co. unter anderem auf die Äolischen Inseln Siziliens, nach Großbritannien sowie nach Marokko gehen. Auch ist geplant, dass man auf der sogenannten Insel Favignana dreht. Diese wird umgangssprachlich auch die Ziegeninsel genannt und ist laut Homer der Ort, an den es Odysseus mit seiner Mannschaft auf dessen Reise unter anderem verschlägt.

Das Star-Ensemble und der Kinostart

Neben Matt Damon hat der Film noch einige weitere Stars in petto. Dazu zählen unter anderem Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson und Tom Holland.

In die Kinos soll der Film 2026 kommen. Konkrete Details fehlen hier aber noch. Es wird das erste Werk von Nolan sein, nach seinem Kinohit „Oppenheimer“, mit Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer, welcher 2023 sieben Oscars – unter anderem für Nolan als besten Regisseur – einheimste.