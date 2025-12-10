Christopher Nolan „The Odyssey“: Extended Trailer kommt im Dezember

Christopher Nolans „The Odyssey“ zeigt ersten 6-Minuten-Trailer vor IMAX-Screenings ab Dezember. Das Homer-Epos mit Matt Damon startet Juli 2026.

Christopher Nolans neuer Film „The Odyssey“ ist weniger als ein Jahr von seinem Startdatum entfernt und zählt zu den meisterwarteten Filmen des Jahres 2026. Nun steht eine erste Preview an: Ein sechsminütiger Extended Trailer soll während verschiedener IMAX-Screenings gezeigt werden.

Erster Blick auf „The Odyssey“ steht an

Viele Fans weltweit können es kaum erwarten, das neue Epos von Christopher Nolan endlich zu sehen. Der Film wird ab dem 17. Juli 2026 in den Kinos laufen. Universal wird Fans nun jedoch einen ersten Blick auf „The Odyssey“ gewähren – ein sechsminütiger Extended Trailer steht in den Startlöchern.

Zum Verständnis: Der Regisseur filmte sein Werk komplett mit IMAX-Kameras. Ein rund sechsminütiger Prolog soll nun vor den IMAX-Screenings anderer großer Filme gezeigt werden. Ab dem 12. Dezember werden IMAX-Vorstellungen der Werke „One Battle After Another“ und „Sinners“ zu sehen sein – der Trailer für „The Odyssey“ läuft vorab. Wer dies verpassen sollte, hat am 19. Dezember eine weitere Chance: Dann wird der Trailer vor dem IMAX-Screening von James Camerons „Avatar 3 – Feuer und Asche“ gezeigt.

Worum geht es und wer ist dabei?

„The Odyssey“ erscheint am 17. Juli 2026 in den Kinos und ist eine Adaption des Klassikers „Die Odyssee“ von Homer. Der Film wird Odysseus, dem König von Ithaka, auf seiner zehnjährigen Reise zurück in seine Heimat nach dem Trojanischen Krieg folgen.

Christopher Nolan versammelt nahezu alle großen Namen, die Hollywood derzeit zu bieten hat, im Cast seines Werks. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo und Elliot Page sind mit von der Partie.

„Das beste Script, das ich je gelesen habe“

Tom Holland wird im Film die Rolle des Telemachus übernehmen. Vorab schwärmte er vom Script und von der Zusammenarbeit mit Christopher Nolan. Gegenüber „Agence France“-Presse sagte er über das Drehbuch: „Das beste Script, das ich je gelesen habe.“ Auch für den Regisseur fand er nur lobende Worte. Christopher Nolan wisse genau, was er wolle, aber es handle sich nicht um eine Umgebung, in der man keine Ideen einbringen könne, um Charaktere auf eine gewisse Art zu entwickeln.