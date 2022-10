„In allen Kinos“: Ufo361 kündigt Projekt „UFUK BAYRAKTAR“ an

Ufo361 hat am 13. Oktober das Projekt „UFUK BAYRAKTAR“ angekündigt. „Diesen Sonntag 20:15 Uhr in allen Kinos!!“, schrieb er, mit einigen Ufo- und Popcornbecher-Emojis. Es wird also spekuliert, ob tatsächlich ein Film in die Kinos kommt, an dem der Rapper beteiligt ist oder, wahrscheinlicher, eine Biografie. Ufo361 heißt bürgerlich Ufuk Bayraktar.



Der Produzent Sonus030 hat den Beitrag mit „MOVIETIME“ kommentiert und trägt zu den Spekulationen bei. Sonus030 und Ufo361 haben zusammen das Album NUR FÜR DICH veröffentlicht.

In Ufos Instagram-Story sieht man nur, wie der Rapper mit einigen Personen die Plakate anbringt und es wird auf ein YouTube-Video verlinkt, das jedoch ebenfalls erst am 16. Oktober erscheint.

View this post on Instagram A post shared by love my life (@ufo361)

UFUK BAYRAKTAR

Auf dem Plakat sieht man ein Bild des Rappers als Kind/Jugendlicher. Darüber in weißer Schrift „UFUK BAYRAKTAR 16th OCTOBER 2022“ und weiter unten in kleinerer roter Schrift die Worte:

„Mein Name ist Ufuk Bayraktar, aber die meisten nennen mich Ufo. Ich bin am 28. Mai 1988 in Berlin Deutschland geboren und bin türkischer Herkunft. Ich wollte, seitdem ich denken kann Rapper werden und habe sehr viel Zeit meines Lebens damit verbracht, meinen Stil, meinen Sound und vor allem meine Ideen weiterzuentwickeln. Danke an jeden, der mich unterstützt und an jeden, der mich unterstützt hat.“

Oder doch ein Album?

Ufo361 hat bis jetzt jährlich mindestens ein Album oder Mixtape veröffentlicht und wenn es sich bei „UFUK BAYRAKTER“ nicht um ein Album handelt, wäre 2022 das erste Jahr ohne. Er hatte schon das Album LOVE MY LIFE für den 03. März 2023 angekündigt, es wäre sein achtes Solo-Studioalbum. In seinem Onlineshop kann man das Album noch vorbestellen, obwohl sein Instagram-Kanal aktuell nur das Ankündigungsbild für „UFUK BAYRAKTER“ enthält.

Am 30. August hatte der Rapper außerdem bekannt gegeben, dass er Vater wird.