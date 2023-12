HipHop-Recap: Mit Disarstar, LIZ, Bounty & Cocoa und Bonez MC ft. Ufo361

Deutschrap gibt sich selbstbewusst und präsentiert Tracks über Kampfgeist und Geld.

Wer sich kurz vor den Weihnachtstagen noch schnell eine Rap-Playlist für die Autofahrt nach Hause zusammenstellen möchte, die einem das manchmal nötige Selbstbewusstsein für die Gespräche daheim geben soll, wird mit diesen Releases sicherlich nicht enttäuscht. Dabei sorgt Disarstar für das nötige „Adrenalin“, LIZ gibt uns indirekt einen Tipp für das Socializing – und zwar, dass der Grund für Erfolg immer harte Arbeit ist – und Bounty & Cocoa erklären, dass es gar nicht so übel ist das „Stadtgespräch“ zu sein. Und manchmal sind es auch die zehn Euro der Großeltern, die einen in die Stimmung von Bonez MCs und Ufo361s Song „Money & Fame“ bringen können. In diesem Sinne frohes Reinhören!

Bounty & Cocoa – „Stadtgespräch“

„Ich glaub’ wir sind das Stadtgespräch“, bringen es Bounty & Cocoa auf den Punkt. Sie erklären, aus zweierlei Gründen für Gesprächsstoff zu sorgen: Zum einen würde man über sie schlecht reden, zum anderen sorgt ihr Erfolg für das Rampenlicht. Natürlich zelebriert der Track erstrangig ihre Errungenschaften in der Branche – Rap-typisch. Anderseits vermittelt er auch das Selbstbewusstsein, über den Meinungen anderer zu stehen. Und was braucht man mehr für die Feiertage als einen bouncigen Beat von Neal&Alex, LS und Ilir808 mit der Message, dass man nicht das ist, was andere behaupten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bonez MC ft. Ufo361 – „Money & Fame“

Bonez MC und Ufo361 haben „Money & Fame“. Mit dem Songtitel ist auch die Kernaussage des Werkes zusammengefasst. Dabei betonen die beiden, alles selbst erarbeitet und verdient zu haben. In diesem Sinne: Weshalb sollen die Jungs das nicht in Form einer Single zelebrieren dürfen? Das Instrumental von The Cratez, Neal & Alex, Deevoe sorgt für die passende Partystimmung.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

LIZ – „Tochter meiner Mutter“

LIZ erklärt in ihrem neusten Werk, die Tochter ihrer Mutter zu sein, die sich deswegen nichts bieten lässt und hart für ihre Ziele kämpft. Am Steuer ihrer Karriere sitzt nämlich sie und zwar nur sie. Dazu schreibt die Rapperin unter dem Single-Cover auf ihrem Instagram-Account: „Ihr seid die Söhne eurer Väter? ICH BIN DIE TOCHTER MEINER MUTTER.“ Das Lied produzierten Lucry und Suena.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Disarstar – „Adrenalin“

Die Stimmung von „Adrenalin“ ist vor allem mit einem Wort beschreibbar: Moshpit. Der aggressive Beat von Jugglerz lädt nämlich sehr zu einem ein und macht auf jeden Fall Vorfreude auf kommende Disarstar-Shows. Passend dazu sieht man auch seine Konzerte in dem dazugehörigen Musikvideo. Lyrisch bedankt sich der Rapper bei seinen Fans für seinen Erfolg. Dabei rappt Disarstar über seinen Durchbruch, ohne arrogant daher zu kommen, und lässt seine letzten Jahre eher Revue passieren. Oder wie Drake sagen würde: „Started from the bottom, now we’re here.“