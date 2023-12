HipHop-Recap: mit Kalim ft. Badmómzjay, Ufo361, BIA und Biji

Es gibt „Fuffies“ im Club, schöne Restaurants, Reise-Vibes sowie einen Rap-Track, der auf Punk macht.

Schaut man sich die Releases dieser Woche an, scheint der HipHop sich bereits im Winterschlaf zu befinden. Während man Ende November gar nicht wusste, welches Rap-Album man als erstes hören sollte, muss man sich nun in Geduld üben oder doch lieber etwas länger Mariah Careys Weihnachtshit pumpen. Wem beides nicht zusagt, der oder die kann sich hier durch unsere Empfehlungen streamen.

Kalim ft. Badmómzjay – „Fuffies“

Nachdem Badmómzjay Ende November ihr zweites Album SURVIVAL MODE herausbrachte, ist sie jetzt schon als Feature auf Kalims neuem Track „Fuffies“ zu hören. Auf jeden Fall ein Kontrastprogramm zu ihrer Platte, die eher die Schattenseiten ihrer Karriere durchleuchtet – auch wenn da natürlich ebenfalls selbstbewusste Songs vertreten sind. Auf einem Sample von Sidos „Fuffies im Club“ bringen Kalim und Badmómzjay nun Aggro-Berlin-Vibes an den Start. Man könnte den Songtext à la Deutschunterricht analysieren, aber der Titel resümiert den Track bereits ganz gut zusammen: Die beiden Rapper:innen zelebrieren ihren Erfolg und werfen dafür mit „Fuffies“ im Club.

Ufo361 ft. Lancey Foux – „Vivienne Westwood“

Für die achte Single-Auskopplung, aus dem im Januar 2024 folgenden Mixtape SONY, hat sich Ufo361 mit dem britischen Rapper Lancey Fox zusammengetan. In ihrem Track „Vivienne Westwood“ geht es inhaltlich tatsächlich weniger um Mode als darum, dass sich eine Frau in einen Punk verliebt hat.

Und was für ein Ufo361-Track wäre es, wenn es außerdem nicht auch noch um Partys und Geld ginge?! Eben. Aber tatsächlich ist auch die Anspielung auf die Modeikone Vivienne Westwood bei dem 36-Jährigen nicht weit hergeholt, denn der Rapper setzt sich privat ausgiebig mit Fashion auseinander und überraschte bereits mit dem ein oder anderen Look. So präsentierte er sich 2022 auf High Heels, was für das in der Rap-Szene noch immer dominierende, toxische Männerbild unüblich erscheint.

BIA, Sfera Ebbasta, Fivio Foreign – „Milano“

Auch BIA arbeitete bereits mit Künster:innen aus verschiedenen Ländern zusammen. Dabei gab es auch die eine oder andere Zusammenarbeit auf deutschen Boden mit Luciano. Nun begibt sich BIA aber nach „Milano“: Die Single erschien bereits im September auf der Deluxe-Version ihrer EP REALLY HER und wurde über 18 Mio. Mal gestreamt. Jetzt folgte das Musikvideo zum Track, in dem sie sich gemeinsam mit dem italienischen Rapper Sfera Ebbasta und Fivio Foreign aus New York in die italienische Großstadt begibt und es sich dort in Restaurants und Bars gut gehen lässt.

Biji – „Zo“

Biji ist ein kurdisch-schwedisches Duo, bestehend aus dem Rapper Robin Nazari und dem Musikproduzenten Maceo Frost. Wer Nazari vielleicht nicht durch seine Musik kennt, könnte ihn bereits als Schauspieler in den Netflix-Serien „Clark“ oder „Schnelles Geld“ gesehen haben. Musikalisch verbinden Biji HipHop mit Afrobeats- und Dance-Einflüssen und fügen dem Ganzen einen kurdischen und westasiatischen Touch hinzu. Dementsprechend rappt Nazari auf Kurdisch und unterstreicht „Zo“ mit einem Musikvideo, in dem er sich als Reiseleiter in ein Touri-Bus begibt.