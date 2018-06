In „Jojo Rabbit“ ist Adolf Hitler der imaginäre Freund eines kleinen Jungen

Nach seinem Welterfolg „Thor: Tag der Entscheidung“ stehen Regisseur Taika Waititi anscheinend alle Türen im Filmgeschäft offen. Und der Neuseeländer mit Hang zu zynischen Komödien nutzt seine neuen Freiheiten, um einen Film über einen Jungen zu drehen, dessen imaginärer bester Freund ausgerechnet Adolf Hitler ist.

Roman Griffin Davis spielt das Kind, das sich im Deutschland während des Zweiten Weltkriegs unbedingt einen Freund wünscht. Und dem dann Adolf Hitler erscheint, der von Regisseur Waititi selbst gespielt wird. Hitler gibt dem Kind Rat, vor allem wenn er auf seine erste Liebesbeziehung zusteuert. „Ein Mädchen testet den naiven Patriotismus des Jungen“, heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe zu „Jojo Rabbit“, so der Titel der Hitler-Satire.

Auch interessant 10 Indie-Highlights für Filmfans, die angeblich schon alles gesehen haben Waititi konnte viel Prominenz für die Farce engagieren, die gerade in Prag abgedreht wird. Scarlett Johansson, Sam Rockwell und Rebel Wilson sind Teil des Casts. In einem Setfoto zu „Jojo Rabbit“ zeigt der Regisseur einem Hitler-Poster den Mittelfinger und sagt, dass die Tatsache, dass es keine bessere Beleidigung für den Diktator gäbe als ihn von einem polynesischen Juden spielen zu lassen.

Week one down of our anti-fuckface satire, Jojo Rabbit. Can't wait to share it with the world. Also, what better way to insult Hitler than having him portrayed by a Polynesian Jew?

🖕 #FuckYouShitler @jojorabbitmovie @foxsearchlight pic.twitter.com/bNZ2YlDgaF

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) June 1, 2018