Zoë Saldaña löst Scarlett Johansson als erfolgreichste Schauspielerin ab

Zoë Saldaña überholt Scarlett Johansson mit 15,4 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis. „Avatar: Feuer und Asche“ bringt die Wende in den Box-Office-Charts.

Scarlett Johansson war lange Zeit die Anführerin der Box-Office-Charts und somit die erfolgreichste Schauspielerin der Branche. Mit dem Erscheinen von „Avatar 3: Feuer und Asche“ am 17. Dezember 2025 kündigte sich seit einigen Wochen eine Ablösung an der Spitze an, die nun zur Realität wird.

Die Black-Widow-Darstellerin hatte sich über die Jahre an der Spitze der Liste etabliert. Durch ihr Mitwirken in erfolgreichen Franchises wie „Marvel“ oder auch „Jurassic World“ spielte die Oscar-nominierte Mimin ihren jeweiligen Studios rund 15,4 Milliarden US-Dollar ein. Nun sind ihre Tage an der Spitze der Liste wohl gezählt, da eine Kollegin aus Hollywood mächtig aufgeholt hat und nun an ihr vorbeiziehen wird.

Mit über 15 Milliarden US-Dollar auf dem ersten Platz

Schauspielerin Zoë Saldaña setzt sich nun an die Spitze der ewigen Box-Office-Charts. Großen Beitrag hierzu hat der Film „Avatar: Feuer und Asche“. Der dritte Teil der Reihe konnte bisher 1,2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielen und verhilft der Hauptdarstellerin somit zum Sprung auf Platz eins der Liste.

Im Film spielt sie Neytiri, die ihre Heimat Pandora immer wieder gegen menschliche Invasionen verteidigen muss. Die Spitzenreiterin ist allerdings auch in „Star Trek“ und als Gamora im „Marvel“-Universum zu sehen, die ebenfalls zu den umsatzstärksten Franchises in Hollywood gehören.

Die Liste mit den erfolgreichsten Schauspieler:innen wird auf der Website „The Numbers“ geführt. In dieser liegen die beiden Schauspielerinnen derzeit mit jeweils rund 15,4 Milliarden US-Dollar gleichauf. Da die Kino-Auswertung von „Avatar 3“ jedoch noch nicht abgeschlossen ist, gilt es als ausgemacht, dass Scarlett Johansson ihre Spitzenplatzierung abtreten muss.

Für die nächsten Jahre sind zwei weitere Filme der „Avatar“-Reihe angekündigt. Diese dürften Zoë Saldaña dabei helfen, sich langfristig als Nummer eins der Liste zu etablieren.

So sieht die neue Top 10 aus:

Zoë Saldaña (15,4 Milliarden US-Dollar) Scarlett Johansson (15,4 Milliarden US-Dollar) Samuel L. Jackson (14,6 Milliarden US-Dollar) Robert Downey Jr. (14,3 Milliarden US-Dollar) Chris Pratt (14,1 Milliarden US-Dollar) Tom Cruise (12,7 Milliarden US-Dollar) Chris Hemsworth (12,2 Milliarden US-Dollar) Vin Diesel (12 Milliarden US-Dollar) Chris Evans (11,5 Milliarden US-Dollar) Dwayne Johnson (11,5 Milliarden US-Dollar)

