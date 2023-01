„Is There Someone Else“: The Weeknd veröffentlicht neues Musikvideo

Zum Jubiläum seines Albums DAWN FM hat The Weeknd das Musikvideo zum Song „Is There Someone Else“ veröffentlicht. Das Video hat das Regisseur-Duo The Cliqua umgesetzt.

Der Clip zeigt den Sänger, wie er mit einer Frau Händchen hält und eine Wohnung betritt. Sie beginnt sinnlich zu tanzen, während eine andere Person durch ein Fenster Fotos von der Szene macht.

DAWN FM ist das fünfte Studioalbum des kanadischen Musikers. Es erschien am 7. Januar 2022. „Is There Someone Else“ ist der zehnte Titel auf der Platte. Bei den Aufnahmen hat der 32-Jährige unter anderem mit Jim Carrey, Lil Wayne, Quincy Jones und Josh Safdie zusammen gearbeitet. The Weeknd ist für seine ausgefallenen und experimentellen Musikvideos bekannt. Vor kurzem wurde er mit 84 Millionen monatlichen Hörer*innen als meistgestreamter Künstler auf Spotify ernannt. Ein neuer Track von ihm ist auf dem Soundtrack zu „Avatar: The Way Of Water“ zu hören.