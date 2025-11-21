The Weeknd: „After Hours Til Dawn“-Tour ist umsatzstärkste Tournee eines Künstlers

The Weeknd bricht mit seiner Rekordtournee „After Hours Til Dawn“ die Milliardenmarke. Alle Infos zur umsatzstärksten Tour eines Solo-Künstlers und den Deutschland-Shows 2026.

The Weeknd bricht mit seiner „After Hours Til Dawn“-Tour einen weiteren Rekord: Sie geht als umsatzstärkste Tournee eines männlichen Solo-Künstlers in die Musikgeschichte ein. 2026 wird der Kanadier für sechs Shows nach Deutschland kommen.

Rekordbruch nach vier Jahren Laufzeit

„Live Nation“ teilte in einer Pressemitteilung mit, die siebte Tour des R&B-Künstlers habe bislang eine Milliarde US-Dollar, umgerechnet 867 Millionen Euro, eingespielt. Damit sei sie die „umsatzstärkste Tournee eines männlichen Künstlers in der Geschichte“. Das Überschreiten der 1-Milliarde-Dollar-Marke bei insgesamt 153 Shows und 7,5 Millionen verkauften Tickets umfasst auch die Verkäufe seiner Tourtermine für 2026, die zwischen April und August Stationen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Großbritannien einschließen.

Die rekordbrechende Tournee startete im Sommer 2022 in Philadelphia, USA, und wird im Sommer 2026 in Lissabon, Portugal, enden. Im Juni und Juli kehrt die Tour nach Deutschland zurück. Der Musiker gibt insgesamt sechs Konzerte in den Städten München und Frankfurt am Main.

Ticketkauf unterstützt Bildung und bekämpft Hunger

Ein Teil jedes verkauften Tickets der 2026er Ausgabe wird in wohltätige Zwecke investiert. In Zusammenarbeit mit Global Citizen kommen die Spenden benachteiligten Kindern und hungernden Menschen zugute. Von den Beträgen werden Bildungs- sowie Lebensmittel bereitgestellt.

Bisher wurden mithilfe der Tour bereits 8,5 Millionen Dollar – rund sieben Millionen Euro – für den O Humanitarian Fund und Global Citizen gesammelt, wie „NME“ berichtete.

The Weeknd plant, seinen Künstlernamen aufzugeben

Anfang dieses Jahres erklärte Abel Makkonen Tesfaye, wie er bürgerlich heißt, dass er seinen Künstlernamen ablegen wolle, nachdem er unter diesem Pseudonym „jede nur erdenkliche Herausforderung“ gemeistert habe. „Ich habe das Gefühl, dass damit so viel verbunden ist“, sagte der 35-Jährige gegenüber Variety. „Man hat eine Rolle, aber dann hat man auch die Konkurrenz. Es wird zu einem Wettlauf: mehr Auszeichnungen, mehr Erfolg, mehr Shows, mehr Alben, mehr Preise und mehr Nummer-Eins-Hits. Es hört nie auf, bis man selbst damit aufhört.“

Bereits 2023 ergänzte der Sänger die Social-Handles um seinen bürgerlichen Namen. Den Prozess der Namensänderung will der Künstler nach eigenen Angaben nach dem Ende der Tour vollziehen.