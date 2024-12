Ist Paul Mescal bald als Paul McCartney zu sehen?

Der Schauspieler könnte möglicherweise McCartney in den neuen Beatles-Filmen verkörpern, so Ridley Scott.

„Bohemian Rhapsody“, „Rocketman“, „One Love“ und „Back to Black“: Filme, die die einzigartigen, teilweise chaotischen und emotionalen Geschichten von Musiklegenden auf die Leinwand brachten. Und nun ist es so weit: Eine der wohl bedeutendsten Bands der Welt erhält einen eigenen Film. Das Beatles-Biopic von Sam Mendes steht in den Startlöchern. Eine der Hauptrollen soll nun auch vergeben worden sein. Und zwar an Paul Mescal.

Die Herausforderung, die Fab Four zu vereinen

Aber die Geschichte einer der größten Bands aller Zeiten zu erzählen, lässt sich anscheinend nicht so einfach bewerkstelligen. Um das Werk und den Werdegang der Beatles einen gerechten Tribut zu zollen, enthüllte Regisseur Sam Mendes, dass vier Filme geplant seien, um das Beatles-Biopic zu vervollständigen. Jeder Film konzentriert sich dabei auf jeweils ein Mitglied der Fab Four und dessen Sichtweise. „Ich fühle mich geehrt, die Geschichte der größten Rockband aller Zeiten zu erzählen und bin begeistert, die Vorstellung davon, was einen Kinobesuch ausmacht, zu hinterfragen“, so Mendes im „Marie Claire“-Interview dazu.

Auch Tom Rothman, CEO von Sony Pictures, meldet sich zu Wort zum Ausmaß des Projekts: „Man muss die Kühnheit der Idee mit einer kühnen Veröffentlichungsstrategie verbinden“, Rothman gegenüber „The Hollywood Reporter“. Und weiter: „So eine Unternehmung hat es noch nie gegeben, und man kann es nicht in traditionellen Veröffentlichung-Dimensionen betrachten.“

Versammlung der Herzbuben Hollywoods für Beatles-Biopic

Neben dem Fakt, dass es vier Filme geben wird, ist aber auch noch etwas anderes rund um das Beatles-Biopic in aller Munde: Der Cast. Seit Monaten gibt es Gerüchte, wer denn jetzt genau wen von den vier Musikern spielen soll. Die neueste Flüsterpropaganda erfreut vor allem die Fans des kürzlich erschienen „Gladiator II“. Angeblich soll Paul Mescal die Rolle des Paul McCartney übernehmen. Mescal erlangte Berühmtheit durch die Verfilmung des weltweit gefeierten Romans „Normal People“ von Sally Rooney. Mittlerweile scheinen sich die Produzenten und Regisseure um den 28-jährigen Iren zu reißen. Das Gerücht wurde nun von dem „Gladiator II“ Regisseur Ridley Scott in die Welt gesetzt.

Während eines Gesprächs mit dem Filmemachers Christopher Nolan nach einer Vorführung von „Gladiator II“ bei der Directors Guild of America in Los Angeles am 10. Dezember sprach Scott über sein nächstes Projekt, einen Thriller mit dem Titel „The Dog Stars“. Dabei wurde Scott gefragt, ob Mescal nach „Gladiator II“ auch in diesen Filmen mitspielen würde. „Paul hat schon alle Hände voll zu tun, bei den Beatles mitzuspielen. Also muss ich ihn vielleicht gehen lassen“, gab der Regisseur laut „The Hollywood Reporter“ zu. Offiziell bestätigt wurde die Besetzung von Mescal aber von Sony noch nicht.

Was die Gerüchteküche rund um den Cast sonst noch auftischt: „Triangle of Sadness“-Darsteller Harris Dickinson als Frontmann John Lennon, „Stranger Things“-Schauspieler Joseph Quinn als George Harrison und „Saltburn“-Akteur Barry Keoghan als Ringo Starr –wobei letzterer zumindest von Starr bestätigt wurde.