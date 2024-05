John Lennons Gitarre für 2,6 Millionen Euro verkauft – Beatles-Rekord!

Noch nie wurde ein Instrument der Band so teuer versteigert – und es gingen schon ein paar über den Tresen.

Eine alte Gitarre, die 50 Jahre lang auf dem Dachboden einstaubte, wurde am Mittwoch (29. Mai) für 2,6 Millionen Euro verkauft. Hinzufügen muss man wohl, dass diese John Lennon gehört hat. Das Instrument des verstorbenen Beatles-Mitglieds ist auf zahlreichen Fotos von Studioaufnahmen für das Album HELP! zu sehen. Es taucht auch in dem gleichnamigen Beatles-Film aus dem Jahr 1965 auf.

Durch eine Auktion im Hard Rock Café in New York wechselte die 12-Saiten-Gitarre nun den Besitzer. Doch für einige Jahrzehnte wusste man gar nicht, wo sich die millionenschwere Klampfe befindet.

John Lennons Gitarre verkümmerte auf einem Dachboden

Das Instrument, das nun teuer verkauft wurde, verschenkte Lennon einst einfach weiter. Der glückliche Empfänger war 1965 Gordon Waller, der in dem Popduo Peter and Gordon spielte. Dieser wiederum konnte mit der Gitarre wie es scheint wohl nicht viel anfangen, so reichte er sie weiter an seinen Manager. Der Geschäftsmann könnte eventuell vergessen haben, dass er im Besitz einer John-Lennon-Gitarre ist, denn das gute Stück stand 50 Jahre lang auf seinem Dachboden. Erst, als der Unternehmer verstarb, fanden dessen Erben das Auktionsobjekt auf dem Speicher. „Dieses außergewöhnliche Instrument zu finden, ist wie einen Rembrandt oder Picasso zu finden“, so Julien’s-Auctions-Geschäftsführer Darren Julien, der das Fundstück nun teuer verkaufte. Julien sei selbst nach England geflogen, um den Glücksfund persönlich abzuholen. Rettung in letzter Sekunde: Den Gitarrenkoffer habe er aus dem Müll retten müssen.

Höchstbietender kaufte per Telefon

Das Auktionshaus „Juliens“ hat vor Beginn der Auktion mit einer Höchstsumme zwischen 600.000 und 800.000 US-Dollar gerechnet. Diese wurde maßlos übertroffen. Der Meistbietende kündigte per Telefon an, die Gitarre John Lennons für 2,9 Millionen Dollar kaufen zu wollen. „Der heutige Verkauf ist ein Beweis für die zeitlose Anziehungskraft und Verehrung der Musik der Beatles und John Lennon“, freut sich Geschäftsführer Darren Julien. Damit wurde das teuerste Beatles-Instrument jemals versteigert. Bereits 2015 wurde eine Gitarre John Lennons auktioniert. Damals ging seine J-160E Gibson Akustikgitarre für 2,4 Millionen US-Dollar über den Tresen. Den dritten Platz im Beatles-Instrumentenverkauf machte ein Schlagzeugset von Ringo Starr. Für das Drumkit zahlte eine Person 2,2 Millionen US-Dollar.