The Beatles: Britischer Künstler zaubert Porträt der Fab Four aus 24.000 Schrauben

„Das Beste für mich ist, die Reaktionen der Leute zu sehen und zu beobachten, wie sie sich am Kopf kratzen“, sagt Darren Timby.

Einen Bohrer nutzen die meisten Menschen, um ihr neues Wandregal anzubringen. Aber nur wenige kämen auf die Idee, damit bildende Kunst zu erschaffen. Darren Timby hat genau das gemacht. Mit 24.000 Schrauben erschuf der aus Sunderland stammende Grafikdesigner ein stimmiges Porträt, das sich auf Social Media großer Beliebtheit erfreut. Sein Motiv: die Köpfe von Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr und dazu ihre Instrumente und Accessoires.

Handwerksgeschick sorgt für museumsreifes Ergebnis

Rund 120 Stunden hat Timby mit der Planung und Herstellung seiner Schraubenkreation verbracht und sie am 09. Oktober fertiggestellt. Er verwendete dafür eine Mischung aus silbernen, goldfarbenen und schwarzen Schrauben auf weißer Leinwand – „vier Töne“, die, wie er „PA News Agency“ mitteilte, nötig seien, um genügend Kontrast für die Erkennung der Pilzköpfe zu erzeugen.

Zu Beginn wählte er „eine logistisch sinnvolle Größe“ für das Kunstwerk … Und entschied sich für drei Meter Breite und drei Meter Höhe. Dann bohrte er die Schrauben ein und betrachtete die Zwischenergebnisse abwechselnd aus der Nähe und Entfernung, damit sie der Vorlage so ähnlich wie möglich sind. Der „spaßige Teil“ sei das Hinzufügen von Details zu den Umrissen gewesen, besonderen Spaß hätten ihm die Mikrofone und der Gitarrenkopf bereitet.

Auf Instagram ließ Timby seine Follower am Endresultat seiner Arbeit teilhaben. „Das Beste für mich ist, wenn die Leute sie sehen, ihre Reaktionen zu sehen und zu beobachten, wie sie sich am Kopf kratzen“, sagte er, „ich liebe die Vielfalt der Fragen, die ich bekomme – es fängt immer mit ‚Wie? Wie fängt man an, es zu planen und zu messen?‘“

Ein kleiner Einblick in Darren Timbys Schraubenkunst:

Akribisches Arbeiten tut Timby gut

Es ist das zwölfte Schraubengemälde von Timby, nachdem er bereits Künstler wie Elvis Presley, Amy Winehouse, die Gallagher-Brüder oder Marilyn Monroe nachgestellt und sie ebenfalls auf Instagram geteilt hat. Natürlich freut den Briten die ihm zuteil werdende Aufmerksamkeit, wichtiger sei ihm aber die psychologische Wirkung seines 2020 begonnenen Hobbys: „Ich verliere mich einfach in der ganzen Sache“, sagte er, „ich finde es sehr therapeutisch.“

Übrigens: Timbys Beatles-Porträt steht für alle Fans der Liverpooler Rockband oder allgemein Interessierte zum Verkauf.