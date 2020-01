Ja Rule bietet sich als Steuerberater an und wird dadurch zum Gespött auf Twitter

Das wird Dich auch interessieren





Rapper Ja Rule scheint aus dem „Fyre Festival“-Debakel nicht viel gelernt zu haben. So kündigte er kürzlich auf seinen Social-Media-Kanälen die Gründung seiner Steuerberatungsfirma „Value Tax“ an und erntete dafür von der Twitter-Gemeinde ordentlich Spott.

„IT’S TAX SEASON!!! It’s simple walk in let us do your taxes, walk out with cash in hand… we also do credit repair!!!“, warb der geschäftstüchtige New Yorker mit dem inzwischen gelöschten Tweet für sein neues Unternehmen. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Die meisten Tweets nahmen direkt Bezug auf Ja Rules gemeinsam mit Billy McFarland „organisiertes“ Fyre-Festival, mit dem sie zwar Tausende Influencer auf die Bahamas lockten, es jedoch versäumt hatten, im Vorfeld für die notwendigen Organisationsstrukturen zu sorgen. So gab es weder die versprochene Insel noch die angepriesenen Luxus-Unterkünfte oder die angekündigten Musikacts.

Auch den involvierten Investoren hatte McFarland unter falschen Versprechungen das Geld aus der Tasche gezogen. Derzeit leistet der selbstproklamierte Entrepreneur eine siebenjährige Haftstrafe in der Otisville Federal Correctional Institution in Otisville, New York ab.

Aktuellen Berichten zufolge soll McFarland nicht nur an seinen Memoiren mit dem Titel „Promythus: The God of Fyre“ schreiben, sondern außerdem bereits an einer zweiten Ausgabe des berühmt-berüchtigten Festivals arbeiten. Ja Rule hatte bereits im Januar 2019 angekündigt, eine zweite, verbesserte Ausgabe des Fyre-Festivals organisieren zu wollen. Ob die beiden dubiosen Geschäftsmänner gemeinsam an der Wiederherstellung ihres Images arbeiten werden, ist noch nicht bekannt.