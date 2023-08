Fyre Festival II: Die ersten Tickets sind bereits ausverkauft

Trotz des Preises von 499 US-Dollar sollen laut McFarland die ersten Karten schon alle verkauft worden sein.

Nachdem Panne-Veranstalter Billy McFarland über TikTok seine Pläne für ein zweites Fyre Festival ankündigte, teilt er nun in einem aktuellen Interview mit, dass die Tickets der ersten Pre-Sale-Runde binnen kurzer Zeit schon ausverkauft waren. Dabei wurden im Vorfeld weder ein Line-up noch eine Location oder gar ein festes Datum verkündigt.

Das erste Fyre Festival wurde 2017 als viraler Fehlschlag und großer Betrug bekannt, nachdem es von McFarland und seinem Partner, dem Rapper Ja Rule, als „Luxusevent für Millenials“ mit vielen Live-Acts und Specials beworben wurde. Stattfinden sollte das Fest auf der Bahamas-Insel Exuma – doch als die Besucher:innen ankamen, fanden sich die Ticketkäufer:innen auf einem leeren bzw. sich immer noch im Bau befindenden Feld wieder. Statt dem Luxus, der ihnen versprochen wurde, gab es nur Zelte und vorverpackte Sandwiches für die Leute vor Ort.

McFarland wurde mehrfach verklagt und in 2018 wegen Überweisungsbetrug zu sechs Jahren Haft verurteilt. Auch fielen Schulden in Höhe von 26 Millionen US-Dollar an, die er an die Investor:innen des ersten Fyre Fest zahlen musste. Laut McFarland habe er jedoch mittlerweile neue Investor:innen, die bereit sind, seine übrigen Schulden abzuzahlen und die zweite Runde des Fyre Festivals zu finanzieren. Namen nannte er diesbezüglich allerdings nicht.

Die ersten 100 Tickets wurden für 499 US-Dollar verkauft, doch mit jedem neuen Sale-Start soll auch der Preis steigen. Stattfinden soll das Festival nach aktuellem Stand in der Karibik, irgendwann gegen Ende 2024.