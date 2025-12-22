Jack Black würdigt Rob Reiner nach tragischem Tod

Jack Black ehrt Rob Reiner bei Seth Meyers und nennt „This Is Spinal Tap“ als zentrale Inspiration für Tenacious D und seine Filmkarriere.

Hollywood-Schauspieler und Musiker Jack Black hat den verstorbenen Regisseur Rob Reiner in bewegenden Worten gewürdigt. Reiner war zusammen mit seiner Frau, der Fotografin Michele Singer-Reiner, am 14. Dezember tot in ihrem Haus im gehobenen Los-Angeles-Stadtteil Brentwood aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest: Nick Reiner, der 32-jährige Sohn des Paares, wurde wegen „zweifachen Mordes ersten Grades unter besonderen Umständen“ angeklagt. Ihm drohen nach kalifornischem Recht lebenslange Haft oder die Todesstrafe.

Persönliche Worte bei Seth Meyers

Black nutzte seinen Auftritt am 16. Dezember in der „Late Night with Seth Meyers“, um Reiner als wichtigen Einfluss auf seine eigene kreative Arbeit zu ehren. „Er hat ein unglaubliches filmisches Werk geschaffen. Was für ein Genie! Ich wollte nur kurz einem der größten Vorbilder meines Lebens meine Anerkennung aussprechen und diesem ganz Großen meine Liebe senden. Er hat so viel Freude in mein Leben gebracht.“

Reiner als kreative Inspiration

Insbesondere Reiners Regiedebüt von 1984 „This Is Spinal Tap“ hob der 56-jährige Schauspieler und Komiker hervor. „Ich möchte eigentlich über nichts anderes als Rob Reiner sprechen, weil er mich so unglaublich inspiriert hat“, sagte Black. „Und wenn man Tenacious D erwähnt, dann gibt es Tenacious D nicht ohne This Is Spinal Tap.“ Seit 1994 ist Black Mitglied des Rock-Duos, das er gemeinsam mit dem Gitarristen Kyle Gass gegründet hat.

Von „Spinal Tap“ zu „School of Rock“

Auch seinen Erfolg in „School of Rock“ verdankte Black dem verstorbenen Regisseur. „Und alle jungen Millennials, die Spinal Tap noch nicht gesehen haben, sollten das unbedingt nachholen. Ohne Spinal Tap gäbe es kein School of Rock.“, bestätigte Black bei Seth Meyers. Die Komödie von 2003 war Blacks zweiter großer Erfolg nach „High Fidelity“ im Jahr 2000.

Ein filmisches Vermächtnis

Reiners Karriere umfasste zahlreiche Kinoklassiker: darunter „Stand By Me“, „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“. Erst Anfang 2025 erschien mit „Spinal Tap II: The End Continues“ sein letzter Film, in dem unter anderem Paul McCartney einen Cameo-Auftritt hatte.