Jack Black ist jetzt endlich bereit für „School of Rock 2“

Der Schauspieler will ein Sequel aber nur unter einer Bedingung drehen.

„Ich bin bereit!“, hat Jack Black dem Online-Nachrichtenportal „Joe“ am Donnerstag (21. März) mitgeteilt. Fast 21 Jahre nach der Veröffentlichung von „School of Rock“ spricht der Schauspieler über eine mögliche Fortsetzung der Komödie. Über einen zweiten Teil des 2003 erschienenen Films hat Black bereits vergangenes Jahr bei einem Zusammentreffen des „School of Rock“-Casts spekuliert.

Zweiter Film nur unter einer Bedingung

Wie er jetzt gegenüber „Joe“ verraten hat, kann sich der 54-Jährige ein Sequel des Klassikers nur vorstellen, wenn Drehbuch-Autor Mike White das Skript erneut schreibt. „Er ist einfach ein Genie“, so Black. Doch den Autor für einen zweiten „School of Rock“-Teil zu begeistern, könnte noch etwas dauern. Dieser ist nämlich aktuell in den Vorbereitungen der neuen Staffel der Erfolgsserie „White Lotus“ involviert, die Black im Interview als die „beste Show, die es im Fernsehen gibt“ adelte.

Wunschtitel steht bereits

Sollte es dann doch den zweiten Teil geben, hat Jack Black bereits einen passenden Filmtitel gefunden. Im Interview schlägt er „School of Rock 2 Electric Boogaloo“ vor. Genauer erläutert er seine Titelidee aber nicht. Jedoch könnte „Electric Boogaloo“ eine Verbeugung vor dem 1984 erschienenen Tanzfilm „Breakin‘ 2: Electric Boogaloo“ sein.

„School of Rock“ aus dem Jahr 2003 handelt von dem arbeitslosen Rockmusiker Dewey Finn, der sich als Aushilfslehrer ausgibt, um an Geld zu kommen. Als er eine Stelle als Vertretungslehrer an einer angesehenen Privatschule bekommt, nutzt er seine Chance, um eine Gruppe von talentierten Schülern zu einer Rockband zu formen. Ihr musikalisches Talent beweisen sie letztendlich bei einem Wettbewerb.