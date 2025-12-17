Hollywood-Stars gedenken Rob und Michelle Reiner

Billy Crystal, Kevin Bacon und weitere Stars nehmen Abschied von Rob und Michelle Reiner. Das Ehepaar starb durch ein Gewaltverbrechen. Alle Details.

Nach dem Tod von Regisseur Rob Reiner und seiner Frau Michelle Singer Reiner trauert Hollywood um das Ehepaar. Einige der engsten Freunde der Verstorbenen, darunter Billy Crystal, Albert Brooks, Martin Short und Larry David, veröffentlichten ein gemeinsames Trauerstatement. Zahlreiche weitere Stars äußerten ihr Mitgefühl und erinnerten an die beiden.

Statement zum Tod des Reiner-Ehepaares

„Rob Reiner, der alles von seinem Vater Carl und seinem Mentor Norman Lear gelernt hatte, war nicht nur ein großartiger Komiker, sondern auch ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Kein anderer Regisseur hatte eine solche Bandbreite. Von Komödie über Drama und Mockumentary bis hin zu Dokumentarfilm – er war stets in Höchstform. Er bezauberte das Publikum. Es vertraute ihm. Die Zuschauer standen Schlange, um seine Filme zu sehen“, hieß es in dem Statement, das zuerst von der Nachrichtenagentur AP veröffentlicht wurde.

„Sein komödiantisches Talent war unvergleichlich, seine Liebe zum perfekten musikalischen Ausdruck der Dialoge und seine Fähigkeit, einem Drama die Schärfe zu verleihen, waren schlichtweg elegant“, heißt es weiter. Das Statement stammt aus dem engsten Kreis des Regisseurs und wurde unter anderem von Autor Alan Zeibel, Komponist Marc Shaiman, Regisseur Barry Levinson und dem ehemaligen US-Botschafter James Costos unterzeichnet.

Weitere Stars zollen Tribut

Nicht nur aus dem engsten Umfeld des Paares kamen Trauerbekundungen. Zahlreiche Hollywood-Stars meldeten sich zu Wort. Schauspieler Kevin Bacon veröffentlichte ein emotionales Video auf Instagram, in dem er unter Tränen positive Worte über den Regisseur fand. Auch die großen Late-Night-Shows der USA zollten Tribut: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und Seth Meyers erinnerten in ihren Sendungen an Rob und Michelle Singer Reiner. Weitere Weggefährten:innen wie Zooey Deschanel und Kiefer Sutherland brachten ebenfalls ihre Trauer zum Ausdruck.

Selbst das berühmte Katzs Deli in New York würdigte den Filmemacher. Dort wurde die wohl bekannteste Szene aus Rob Reiners Klassiker „Harry und Sally“ gedreht.

Ehepaar durch Gewaltverbrechen ums Leben gekommen

Rob und Michelle Singer Reiner wurden in der Nacht zum Sonntag, dem 14. Dezember 2025, tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Ihr Sohn Nick Reiner wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt und wird verdächtigt, seine Eltern mittels einer Messerattacke getötet zu haben.