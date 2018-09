Als Fan von Tenacious D muss man Geduld mitbringen. Viel Geduld. Das aus Kyle Gass und Schauspieler Jack Black bestehende Duo ist zwar schon seit 1994 aktiv, hat seitdem aber nur drei Studioalben veröffentlicht. Doch die Diskografie von Tenacious D bekommt bald Zuwachs.

Auch interessant Mit Johnny Depp, Tenacious D und Will Smith: Hollywood-Stars, die auch Musiker sind Auf ihrem offiziellen Twitter-Account hat die Band das neue Album POST-APOCALYPTO angekündigt, welches bereits am 02. November 2018 erscheinen soll. Ganze 21 Songs enthält der neue Langspieler, davon werden viele Tracks aber sicherlich – und wie für Tenacious D üblich – nur wenige Sekunden lang sein.

Tenacious D – POST-APOCALYPTO: Tracklist & Cover

Post-Apocalypto Theme desolation Hope cave women Making Love scientists Take Us Into Space i’ve got to go Fuck Yo-Yo Ma reunion/not so fast Daddy Ding Dong chainsaw bazooka machine gun Robot marCH turd whistle Colors who’s your daddy? JB JR RAP Woman Time Save The World Post-Apocalypto Theme (Reprise)

Dave Grohl von den Foo Fighters saß bei den Album-Aufnahmen wieder am Schlagzeug und ist somit eigentlich schon ein festes Studio-Mitglied von Tenacious D. Bisher hat der 49-Jährige nämlich bei allen Alben mitgewirkt und auch beim Film „Tenacious D In The Pick Of Destiny“ mitgespielt.

Apropos Film: Neben dem Album wird es auch eine sechsteilige Mini-Serie auf YouTube geben. Die erste Folge erscheint am 28. September 2018, jeden Freitag bis zur Veröffentlichung von POST-APOCALYPTO soll es eine neue Folge geben. Ein erster Teaser zur Animations-Serie wurde bereits auf YouTube veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=jVUfKyGsG3k Video can’t be loaded: Tenacious D – Post Apocalypto Teaser #1 (https://www.youtube.com/watch?v=jVUfKyGsG3k)

Darüber hinaus arbeiten Tenacious D an einer Film-Fortsetzung von „Tenacious D In The Pick Of Destiny“. Der Film erschien 2006, war aber ein Kinoflop. Im Mai 2018 bestätigte Jack Black allerdings die Fortsetzung. In welcher Form sie erscheinen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

POST-APOCALYPTO von Tenacious D erscheint am 02. November 2018

