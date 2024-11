Jack White veröffentlicht B-Seite „You Got Me Searching“

Einer geht noch! Der Musiker rundet sein neues Album „No Name“ jetzt noch mit einer B-Seite ab.

Jack White gibt noch eine Zugabe: Der Sänger und Gitarrist hat den Song „You Got Me Searching“ als B-Seite seines bereits erschienenen neuen Albums NO NAME veröffentlicht. Außerdem machte er seinen Fans Hoffnung auf Europa-Tourdates: „UK/EU… bleibt gespannt“, schrieb er auf Instagram.

Touren gegen die Einsamkeit

„You Got Me Searching“ ist ab sofort auf allen Plattformen als Stream und Download verfügbar. Mit dem Stück bleibt er der Blues-Rock-Ästhetik von NO NAME treu: Kernige, laute Drums und eine Gesangsmelodie, die dem kreischenden Gitarren-Lick auf dem Fuße folgt. Im Text greift er ein weiteres typisches Blues-Motiv auf: Die Einsamkeit. „If I can’t get help from nobody else / Then I’m bound to do this by myself“, singt Jack White.

Hier reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Sicher ist: Er selbst lässt niemanden im Stich, vor allem nicht seine Fans. Denn mit Blick auf die bisher angekündigten Tourdates in Asien und Amerika kann einem schon schwindelig werden. Da kommt eine Menge Arbeit auf den 49-Jährigen zu. Und bei den rund 50 Tour-Terminen der „No Name“-Tour bleibt es nicht. Denn in seinem Post teaserte er noch weitere Shows in UK und Europa an, die wahrscheinlich in naher Zukunft verkündet werden dürften.

Das blaue Wunder erleben

Seine neue Platte NO NAME erschien am 2. August. Als kleine Werbemaßnahme ließ sich der Musiker aus Michigan einen besonderen PR-Gag einfallen. Bereits die Veröffentlichung des Vorgängers ENTERING HEAVEN ALIVE aus dem Jahr 2022 war zunächst an exklusive Bedingungen geknüpft. Erst konnten sich nur Kunden von Jack Whites Stores „Third Man“ die LP bestellen, bevor er sie für den Rest der Welt ebenfalls zugänglich machte. Bei NO NAME lief es allerdings noch ein wenig geheimnisvoller ab. Das Album wurde am 19. Juli Kunden der „Third Man“-Plattenläden in London einfach gratis in die Einkaufstasche gelegt.

Weder Käufer:innen noch Verkäufer:innen wussten allerdings, was das Geschenk beinhaltete. Die Vinyl-Exemplare kamen nämlich in einer weißen Verpackung mit der Aufschrift „No Name“. Erst beim Reinhören wurde klar, dass es sich um Jack Whites sechstes Soloalbum handelt. Schenkt man dem Album-Cover einen Augenblick Aufmerksamkeit, wird klar: Fans erlebten so buchstäblich ihr „blaues Wunder“.