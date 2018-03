Jack White kündigte bereits im Januar sein neues Album an, BOARDING HOUSE REACH soll am 23. März erscheinen. Nach „Connected By Love“ und „Respect Commander“ hat White nun einen weiteren Song aus seiner dritten Platte veröffentlicht. Hört euch „Over And Over And Over” hier an:

BOARDING HOUSE REACH folgt auf das 2014 erschienene Album LAZARETTO. Ein neues Album der White Stripes ist derweil nicht in Sicht.