Jack White kündigt sein neues Album mit zwei neuen Songs an

„Bizarr“ soll sein nächstes Album werden, verkündete Jack White bereits 2017. Schließlich lieferte die männliche Hälfte der 2011 aufgelösten White Stripes auch entsprechende Indizien mit einem Teaser im Dezember.

Jetzt hat White zwei neue Songs veröffentlicht – und mit ihnen den Titel des „bizarren“ Werkes: BOARDING HOUSE REACH soll seine dritte Soloplatte heißen.

Das Album, das White unter anderem im hauseigenen Third Man Studio in Nashville aufgenommen und produziert hat, soll in diesem Jahr erscheinen – vier Jahre nach Veröffentlichung seiner bisher aktuellen LP LAZARETTO. Der genaue Release-Termin steht noch nicht fest.

Immerhin können wir mit den beiden Songs „Connected By Love“ und „Respect Commander“ schon mal reinhören:

Zu „Connected By Love“ gibt es auch schon ein Video, hinter dem Regisseur Pasqual Gutierrez steckt. Gedreht wurde in Los Angeles und Nashville: