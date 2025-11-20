Hugh Jackman & Kate Hudson: Berliner Club rastet bei Überraschungsauftritt aus

Drehbeginn: In „Wolverine 3“ werden wir einen brutaleren Hugh Jackmann sehen

Im kleinen FluxBau wurde es groß: Hugh Jackman und Kate Hudson stürmen die Bühne und singen „Sweet Caroline“. Die ganze Story zum Überraschungsmoment hier.

Es fing als kleiner, aber feiner musikalischer Gig an und wurde im Handumdrehen zur größten Überraschungsparty der Hauptstadt: Hugh Jackman und Kate Hudson haben bei einem Konzert von Ludi & The Lads mit ihrem Sänger Töff im Berliner FluxBau einen Überraschungsauftritt hingelegt.

Auf Instagram bezeichnen Ludi & The Lads sich selbst als „Coverband, aber geil!“ mit „Rockstar-Aroma & einem wilden Mix aus Indie, Alternative, Postpunk, Rock, Pop & Punk“. Die Band besteht seit etwa zehn Jahren und spielte am 19. Dezember ihre dritte ausverkaufte Berlin-Show im Musikclub des Radiosenders FluxFM.

So weit, so gut – bis plötzlich Jackman und Hudson auf der Bühne standen und kurzerhand den Song „Sweet Caroline“ von Neil Diamond lautstark mitsangen.

Hier die Überraschungsperformance anschauen

Jackman glänzt mit musikalischer Vorerfahrung

Der 57-jährige Jackman hat schließlich auch schon jede Menge Gesangserfahrung. So feierte er als Musicaldarsteller in „The Boy from Oz“, in „Les Misérables“ oder in „The Greatest Showman“ große Erfolge. Auch mit seinem Showprogramm „The Man. The Music. The Show“ war Jackman 2019 und 2020 auf Welttournee und gab in sechs Monaten rund 100 Konzerte. In Deutschland trat der aus „Deadpool & Wolverine“ bekannte Darsteller im Mai 2019 in Hamburg, Berlin, Köln und Mannheim auf.

Kate Hudsons musikalische Vorerfahrung hält sich zwar in Grenzen, nicht jedoch ihre schauspielerische. Die 46-jährige Amerikanerin ist schließlich aus Filmen wie „Liebe auf Umwegen“ oder „Die vier Federn“ bekannt.

Gemeinsamer Film „Song Sung Blue“

Aber warum sind die zwei überhaupt in Berlin? Der Film „Song Sung Blue“, in dem die beiden Co-Stars sind, feierte am 19. November Premiere im Berliner Zoo Palast.

Der Trailer von „Song Sung Blue“

Und da schließt sich der Kreis: In dem Werk verkörpern Hudson und Jackman das Ehepaar Claire und Mike Sardina. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten: Ein Paar aus Milwaukee erfindet sich als Neil-Diamond-Tribute-Act namens „Lightning & Thunder“ neu und kämpft sich von kleinen Auftritten bis zum großen Erfolg durch. Dementsprechend muss sich Jackmans und Hudsons gemeinsame Bühneneinlage im Berliner FluxBau nach der Filmpremiere wie zweite Natur angefühlt haben. Der Film kommt übrigens am 25. Dezember in die Kinos.