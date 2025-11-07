„Stranger Things“-Finale: Diese ersten fünf Minuten schocken Fans

Die ersten fünf Minuten des „Stranger Things“-Finales sorgen für Gänsehaut. Netflix liefert einen Vorgeschmack auf das düstere Ende. Und was ist nur los zwischen Millie Bobby Brown und David Harbour?

Fans von „Stranger Things“ müssen noch bis zum 27. November warten, um das langersehnte Serienfinale der erfolgreichen Mystery-Reihe zu sehen. Oder vielleicht doch nicht? Netflix hat am 7. November die ersten fünf Minuten der ersten Folge der fünften Staffel veröffentlicht – ein furchteinflößender Vorgeschmack auf das große Finale.

Die ersten Sekunden dieser Vorschau kommen uns vertraut vor. Richtig: Es ist ein Zeitsprung zurück in die erste Staffel, genauer gesagt zum 12. November 1983, in den Moment, in dem sich Will Byers im „Upside Down“ in „Castle Byers“ versteckt, bis er vom Demogorgon entdeckt wird. Doch diesmal sehen wir etwas Neues – eine halsbrecherische Verfolgungsjagd, in der Will zunächst entkommen kann. Das Glück währt jedoch nicht lange: Der Demogorgon erfasst ihn schließlich und bringt seinen leblosen Körper zu einer Figur, von deren Existenz wir in der ersten Staffel nichts wussten – dem ultimativen Endgegner und Sinnbild alles Bösen, Vecna. „Endlich können wir beginnen“, sagt Vecna zu einem bewusstlosen Will, bevor er ihn angreift. „Du und ich, wir werden wunderschöne Dinge zusammen vollbringen, Will“, sagt Vecna, bevor die Szene endet.

Angst vor einem schaurigen Serienende

Das Video hat auf YouTube innerhalb weniger Stunden 1,7 Millionen Aufrufe erreicht. Die Kommentare sind überwiegend begeistert, doch viele Fans äußern auch Sorge, wie düster und traurig das Finale zu werden scheint. Besonders erfreut zeigen sich Nutzer:innen darüber, dass der Fokus des Finales offenbar auf Will liegt – einem Charakter, der in den ersten vier Staffeln oft als das schwächste Glied der Gruppe galt, zu Unrecht, wie die neuen Szenen andeuten.

In den sozialen Medien kursieren bereits Theorien darüber, was die fünf Minuten bedeuten könnten. Einige „Stranger Things“-Fans vermuten, dass Will in der ersten Staffel womöglich gar nicht überlebt hat – sondern von Vecna zu einer Art Spion oder Horcrux gemacht wurde.

Premiere in Hollywood – Brown und Harbour wieder auf gutem Fuß?

Während die Spekulationen um das mögliche Ende des Netflix-Hits weiter brodeln, feierte der Cast am 6. November in Hollywood die Premiere der fünften Staffel – ebenfalls mit Überraschungen. Noch vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Serienstar Millie Bobby Brown ihrem Serienvater David Harbour Schikane am Set vorgeworfen habe. Bei der Premiere jedoch zeigten sich die beiden in bester Stimmung. Keine Spur von bösem Blut – zumindest nicht vor den Kameras.

Auf die Wiedervereinigung angesprochen, sagte Brown auf dem roten Teppich zu „Extra TV“: „Es ist großartig. Wir haben so ein Glück, uns in der Show gegenseitig zu haben. Die Serie bedeutet uns beiden so viel – uns allen hier.“