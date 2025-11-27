Was wirklich mit Max passierte: „Stranger Things“ Staffel 5 enthüllt

Max ist zurück in „Stranger Things“ Staffel 5 – gefangen in Vecnas Gedankenwelt. Was Sadie Sink über ihre Rolle verrät, Hollys Mission und Vecnas Plan mit zwölf Kindern.

Besonders die Entwicklung der „Stranger Things“-Figur Max, gespielt von Sadie Sink, überrascht die Fans in der fünften Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“. Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler für die dritte und vierte Folge der aktuellen Staffel.

Die Gewissheit kam früh

Die „Stranger Things“-Macher stellten bereits vor Drehbeginn der vierten Staffel gegenüber Sadie Sink klar, dass ihre Rolle im längeren Verlauf der Serie nicht wirklich sterben würde – trotz des dramatischen Staffelfinales. „Du hast eine Rolle in Staffel 5“, versicherten sie ihr, erinnert sich Sink. Wie genau diese Rolle aussehen würde, erläuterten sie allerdings erst kurz vor Drehbeginn der fünften und letzten Staffel.

Verwirrung bei den Leseproben

Gegenüber „Entertainment Weekly“ erzählte die Tony-Award-Nominierte Ende Oktober 2025, dass sie zusammen mit ihrer Kollegin Nell Fisher Leseproben machen musste. Diese verkörpert in der Serie die ältere Holly Wheeler. Ihre erste Reaktion sei Verwirrung gewesen: „Ich bin in einer Höhle? Was soll das heißen?“

Die Zusammenarbeit mit Fisher war für Sink laut eigenen Aussagen sehr erfüllend und habe ihr „eine neue Perspektive gegeben“. „Ich war in dem Alter, als ich mit der Serie anfing, und diese Teenager-Dynamiken – daran waren wir gewöhnt. Die Ältere in dieser Dynamik zu sein, war wirklich interessant zu erkunden“, fügt die mittlerweile 23-Jährige hinzu. Holly und Max werden im Laufe der Staffel als Verbündete agieren.

Gefangen in Vecnas Gedankenwelt

In der dritten Folge kehrt die Rolle Max im Cliffhanger das erste Mal zurück, bevor sich in der vierten Folge dann für die Zuschauer:innen aufklärt, was mit ihr geschehen war. Die Autor:innen der Serie bezeichneten ihren Aufenthaltsort als Vecnas „Gedankenlandschaft“ („mindscape“). Regisseur und Drehbuchautor Ross Duffer erklärte jedoch: „Für die Serie wollten wir natürlich einen etwas cooleren Begriff finden, deshalb haben wir es Holly Camazotz nennen lassen“, was eine Anspielung auf den dunklen Planeten aus „A Wrinkle in Time“ sein soll.

Easter Egg aus dem Theaterstück

Auch Holly ist in einer „mindscape“ gefangen, allerdings in den Erinnerungen an Henrys Zuhause in Hawkins im Jahr 1959. Hier versteckt sich ein Easter Egg für die Fans: Der Schauplatz der Erinnerung stammt aus „Stranger Things: The First Shadow“, dem Prequel-Theaterstück, das im Londoner West End und am New Yorker Broadway gespielt wurde – auch Sink selbst war Teil des Casts.

Begeistert von der Flucht

Von der Idee, Max im Fluchtversuch aus der Gedankenwelt Vecnas zu spielen, war Sink begeistert: „Wird sie völlig verrückt? Blüht sie auf? Oder denkt sie sich einfach: ‚Egal‘?“ Was genau Vecnas Plan bei der ganzen Sache ist, bleibt noch offen – Max lässt aber durchblicken, dass er dafür zwölf Kinder braucht. Max war das vierte Kind, das er mitnahm – bei jeder Mitnahme öffnet sich ein neues Tor zur Schattenwelt.

Bei der Premiere in Berlin haben wir den Cast auf dem Roten Teppich getroffen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das große Finale naht

Die ersten Folgen der finalen Staffel sind bereits auf Netflix streambar. Die letzten Folgen werden am ersten Weihnachtsfeiertag 2025 ausgestrahlt. Das Staffelfinale kommt allerdings erst an Silvester raus.