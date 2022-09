Hugh Jackman kehrt als Wolverine in „Deadpool 3“ zurück

Eigentlich wurde die Wolverine-Figur vor Jahren getötet. Nun verkündeten die beiden Schauspieler Hugh Jackman und Ryan Reynolds, dass sie doch noch einmal in „Deadpool 3“ zurückkehren wird. Gespielt wird die Rolle wie üblich von Jackman.

Empfehlung der Redaktion Hugh Jackman positiv auf Corona getestet

Ein Comeback für Wolverine

Reynolds hat am 27. September ein Video auf Twitter veröffentlicht, in dem er nicht nur den Starttermin für den Marvel-Film (6. September 2024) verkündete, sondern auch erzählte, dass Jackman seine Rolle als Wolverine wieder aufnehmen wird. Dazu schrieb er: „Es fällt mir schwer, den Mund zu halten“.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Zuletzt verkörperte Jackman Wolverine im Jahr 2017, als er in dem Film „Logan – The Wolverine“ mitspielte. Gemeinsam mit Ryan Reynolds war der Schauspieler allerdings nur einmal auf der großen Leinwand zu sehen, und zwar in „X-Men Origins: Wolverine“, der 2009 veröffentlicht wurde. Während Jackman Wolverine verkörperte, schlüpfte Reynolds in die Rolle als Deadpool.

Wolverine wird Teil des MCU

Der Umstand, dass Wolverine in einem MCU-Film mitspielt, ist der nächste Schritt in das immer größere werdende Film- und Serien-Universum von Marvel. Gleichzeitig bedeutet die Rückkehr von Jackman, dass „Deadpool 3“ auch Wolverines Einführung in die Welt von Thor und Thanos sein wird.

Wie genau Deadpool und Wolverine in das MCU passen, bleibt also noch bis nächstes Jahr abzuwarten. Derweil offenbarte Regisseur Shawn Levy gegenüber „The Hollywood Reporter“, in welche Richtung der Blockbuster gehen wird: „Wir wollen alles zusammenrollen und einen großen, dicken Bromance-Sandwich-Film machen, denn die Welt will den ‚Hugh Jackman trifft Ryan Reynolds‘-Film sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussehen wird, aber ich weiß, dass ich ihn inszenieren muss“, so Levy.

Zuletzt spielte Hugh Jackman in dem Film „The Son“ unter der Regie von Florian Zeller mit. Das Werk feierte am 7. September seine Premiere auf den internationalen Filmfestspielen von Venedig und soll noch dieses Jahr am 11. November erscheinen. Jackman spielt in dem Stück die Hauptrolle Peter – ein Vater, der sich um seinen depressiven Sohn Nicholas sorgt.