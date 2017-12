James Blake stellt live drei neue Songs vor

Im Vorfeld seines Auftritts beim „Day For Night“-Festival in Houston, Texas spielt James Blake gerade weitere US-Shows. Auf denen soll er bisher drei neue Songs vorgestellt haben, die auch schon Namen haben: Wie „Pitchfork“ berichtet, heißen die Tracks „I Can’t Believe That We Float“, „Asking For A Friend” und „Black Lung”. Das letztgenannte Stück hat er demnach um Radioheads „Videotape“ erweitert.

Seht und hört hier Fanmitschnitte der neuen Songs, teilweise aufgenommen in der Immanuel Presbyterian Kathedrale in Los Angeles, in der 2018 unter anderem Nils Frahm und Olafur Arnalds auftreten werden:

James Blakes drittes Album THE COLOUR OF ANYTHING erschien im Mai 2016. Im Februar 2018 geht er mit Kendrick Lamar auf Europatournee.