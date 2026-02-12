James Van Der Beek stirbt mit 48: Familie sammelt 400.000 Dollar

Der „Dawson's Creek“-Star starb mit 48 Jahren an Krebs. Seine Witwe sammelt nun Spenden für die sechsköpfige Familie, um Lebenshaltungskosten zu decken.

Der „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek ist am 11. Februar 2026 im Alter von 48 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Kimberly hat unmittelbar nach Bekanntgabe der Todesnachricht eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die finanzielle Zukunft der sechsköpfigen Familie zu sichern.

Krebserkrankung führte zu erheblichen finanziellen Belastungen

Van Der Beek lebte seit 2023 mit Darmkrebs im Stadium drei. Die Behandlungskosten und der langwierige Kampf gegen die Krankheit haben nach Angaben der Familie zu einer prekären finanziellen Situation geführt. „Die Kosten für James‘ medizinische Versorgung und der ausgedehnte Kampf gegen den Krebs haben die Familie ohne finanzielle Mittel zurückgelassen“, heißt es in der Beschreibung der Spendenkampagne „Support for James Van Der Beek’s family“.

Mithilfe der am Mittwochmorgen (11. Februar) gestarteten Kampagne konnten bis zum Nachmittag bereits über 400.000 US-Dollar eingesammelt werden. Die Spenden sollen die laufenden Lebenshaltungskosten, Rechnungen und die Ausbildung der sechs Kinder decken.

Sechs Kinder und eine ungewisse Zukunft

James Van Der Beek hinterließ seine Ehefrau Kimberly, mit der er seit 2010 verheiratet war, sowie die gemeinsamen Kinder Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua und Jeremiah. „Kimberly und die Kinder stehen vor einer ungewissen Zukunft“, wird in der Kampagnenbeschreibung betont. Die Familie bemühe sich, ihr Zuhause zu behalten und den Kindern trotz der schwierigen Umstände Stabilität und eine kontinuierliche Schulbildung zu ermöglichen.

Bereits zuvor auf finanzielle Unterstützung angewiesen

Die finanzielle Notlage der Familie ist nicht neu. Bereits im Dezember 2025 hatte Van Der Beek über die Online-Auktionsplattform Propstore persönliche Erinnerungsstücke versteigert. Der Erlös von über 47.000 US-Dollar floss direkt in die Finanzierung seiner Krebsbehandlung. Das teuerste Objekt war eine Halskette aus der dritten Staffel von „Dawson’s Creek“, die für 26.628 US-Dollar versteigert wurde.

Kollegen zeigten Solidarität

Auch Schauspielkollegen engagierten sich für Van Der Beek. Paul Walter Hauser („Cobra Kai“) sammelte in den Monaten vor Van Der Beeks Tod über die Video-Plattform Cameo mehr als 14.000 US-Dollar. Hauser hatte sich öffentlich dazu geäußert, dass es ihn belastete zu sehen, wie Van Der Beek persönliche Gegenstände verkaufen musste, um seine medizinischen Rechnungen zu bezahlen.

„Ich weiß, dass du im Himmel bist und mit Liebe überschüttet wirst“, schrieb Hauser nach Bekanntgabe des Todes auf Instagram. „Die Van Der Beeks werden in unseren täglichen Gebeten sein, und wir werden weiterhin Geld sammeln, um deine wunderschöne Familie zu unterstützen.“