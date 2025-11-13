James Van Der Beek versteigert „Dawson’s Creek“-Requisiten für Krebsbehandlung

Von „Squid Game“ bis „Adolescence“: Die besten Netflix-Serien aller Zeiten

James Van Der Beek trennt sich von „Dawson’s Creek“- & „Varsity Blues“-Requisiten, um seine Krebsbehandlung zu finanzieren. Welche Sammlerstücke im Dezember unter den Hammer kommen.

James Van Der Beek plant die Versteigerung von Erinnerungsstücken aus zwei Serien, an denen er mitwirkte. Der Anlass: Der Schauspieler finanziert damit seine Krebsbehandlung.

„Dawson‘s Creek“- & „Varsity Blues“-Items werden verkauft

Für die anstehende Versteigerung arbeitet der Mime mit dem Auktionshaus „Propstore“ zusammen. Vom 5. bis 7. Dezember werden im Rahmen der „Winter Entertainment Memorabilia Live Auction“ Sammelstücke aus den Serien-Klassikern „Dawson‘s Creek“ und „Varsity Blues“ angeboten, bei denen James Van Der Beek jeweils die Hauptrolle inne hatte.

Hintergrund der Aktion ist die Darmkrebs-Erkrankung im dritten Stadium, die der Schauspieler damit finanzieren möchte, wie er in einem Interview mit „People“ erklärte. Der 48-Jährige sagte dem Magazin: „Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um etwas damit zu machen, und angesichts all der unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit genommen hat, ist klar, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist.“

Halskette, Flanellhemd & auch Stollenschuhe dabei

Das Herzstück der Auktion ist die Halskette, die Dawson Leery (gespielt von Van Der Beek) Joey Potter (Katie Holmes) in „Dawson‘s Creek“ als Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit zum Abschlussball schenkte. Die Auktionsseite schätzt ihren Wert auf einen Betrag zwischen 22.000 und 45.000 Euro. Weitere Bestandteile der Versteigerung sind laut US-„Rolling Stone“ Dawsons Flanellhemd, das er durch die Serie hindurch häufig trug.

Aus „Varsity Blues“ werden Teile der Ausrüstung angeboten – darunter die Stollenschuhe sowie die West-Canaan-Coyotes-Kappe.

Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Der US-amerikanische Darsteller empfindet „Nostalgie“, wenn er sich von den Gegenständen mit hohem emotionalem Wert trennt. Gleichzeitig freue er sich darüber, „sie mit denen zu teilen, die meine Arbeit über die Jahre hinweg unterstützt haben“, verriet er „People“.

Aktueller Gesundheitszustand?

Wie es aktuell um die Gesundheit von James Van Der Beek steht, ist unklar. Zuletzt meinte er, nachdem er lange wegen der Krebsbehandlung pausieren musste, wolle er insgesamt aber nicht das Schauspielern aufgeben. Dennoch wäre es ihm wichtig, für seine Frau und die sechs Kinder sorgen zu können. Wie sich seine Finanzlage ganz konkret darstellt, bleibt offen.