Jamiroquai und die Unruhen in den USA: Darum wird Jay Kay gerade zum Twitter-Meme

Jay Kay von Jamiroquai auf dem „Starlite Music Festival” am 22. Juli 2018 in Marbella, Spanien.

Wer sich am Donnerstagmorgen wunderte, warum ausgerechnet die britische Band Jamiroquai gerade auf Twitter trendet, wurde mit amüsanten Memes überrascht. Denn auch wenn die Unruhen, die am 06. Januar 2021 im Kapitol in Washington stattfanden, alles andere als zum Lachen sind, können die Memes in dieser dunklen Stunde der US-amerikanischen Geschichte zumindest ein wenig für Aufmunterung sorgen.

Einige Twitter-Nutzer*innen erkannten eine gewisse Ähnlichkeit in einem der übergriffigen MAGA-Demonstranten, die sich Zutritt zum Kapitol verschafft hatten. Mit seiner skurrilen Aufmachung, die durch eine Fellmütze mit Hörnern gekrönt wurde, erinnerte der mit US-Flagge geschminkte, oberkörperfreie Herr durchaus an Jamiroquai-Frontmann Jay Kay.



„Was ist passiert, Kumpel?“, fragt ein User scherzhaft, während sie „Virtual Insanity“ mit dem realen Wahnsinn des gestrigen Tages vergleichen.

„Bin sehr enttäuscht von Jamiroquai.“:

Very very disappointed in Jamiroquai pic.twitter.com/4VLVPExuYx — Tim Callanan (@MrTimCallanan) January 6, 2021

„Wir haben immer gesagt, dass man Jamiroquai nicht trauen kann und ihr wolltet ja nicht hören.“

We told you never to trust Jamiroquai and you didn’t listen. pic.twitter.com/tEnGI5xL2A — Simon Price (@simon_price01) January 6, 2021

„Wie ist Jamiroquai in diesen Schlamassel reingeraten?“

How did Jamiroquai get wrapped up in this mess pic.twitter.com/j8cS6Ktgzk — Hudson Mohawke (@HudMo) January 6, 2021

Jamiroquai haben sich nicht zu den Memes geäußert

Jay Kay hat den Vergleich mit dem gehörnten Eindringling übrigens bisher nicht kommentiert. Der bisher letzte Twitter-Post der Band stammt aus dem November 2020.