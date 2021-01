Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol: So reagieren Prominente auf Twitter

Nach dem Sturm von gewalttätigen Anhängern des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 reagiert Hollywoods Prominenz empört auf die Geschehnisse. Gegen 14.10 Uhr US-amerikanischer Ortszeit waren teils bewaffnete Personen in das Regierungsgebäude eingedrungen und hatten gegen die Wahlergebnisse der US-Präsidentschaftswahl 2020 protestiert. Laut Medienberichten kam es dabei zu Schüssen, vier Menschen sollen getötet worden sein. Donald Trump selbst hatte die Proteste angestachelt. Später hatte Trump dann zwar dazu aufgerufen, friedlich nach Hause zu gehen – in seiner Rede sprach er jedoch erneut von Wahlbetrug. Aktueller Anlass für die Proteste waren die Senatswahlen in Georgia, die aller Voraussicht nach zugunsten der Demokraten ausgingen. Auch interessant Donald Trump: Twitter und Co. sperren vorübergehend seine Accounts

US-Promis sind bestürzt

„Es ist alles Bullshit“, schreibt Schauspieler Mark Ruffalo. „Schaut euch das Gesicht der Gesetzlosigkeit an, schaut auf diese vorsätzliche Ignoranz, erinnert euch an diese Leute. Sie sind die Feinde der Demokratie“

It’s all BS. Look now at the face of lawlessness, look at this willful ignorance, remember these people. They are the enemies of democracy. https://t.co/19Xa8PsuQX — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

„Es ist Zeit für das 25th Amendment, Abschnitt 4“, fordert Sharon Stone. Dieser Teil der Verfassung sieht den theoretischen Fall vor, dass ein US-Präsident für amtsunfähig erklärt wird. Dies kam in der US-Geschichte bisher allerdings nie vor.

It’s time for the 25th AMENDMENT, SECTION 4. 🇺🇸 — Sharon Stone (@sharonstone) January 6, 2021

Auch Olivia Munn meldet sich zu Wort – und teilt ein Video der Ausschreitungen. „Diese Typen kämpfen nach der Stürmung des Capitols Mann gegen Mann mit der Polizei. Weitere Nachrichten: George Floyd, Trayvon Martin, Rayshard Brooks, Aura Rosser, Stephon Clark, Botham Jean, Alton Sterling und Eric Garner sind alle tot“, schreibt sie.

These guys are engaging in hand-to-hand combat with police after storming the US Capitol. In other news, George Floyd, Trayvon Martin, Rayshard Brooks, Aura Rosser, Stephon Clark, Botham Jean, Alton Sterling and Eric Garner are all dead. pic.twitter.com/URn8w3Y88m — Olivia Munn (@oliviamunn) January 6, 2021

Star-Trek-Legende George Takei findet klare Worte: „Anklage erheben und ihn sofort absetzen“, fordert er.

Impeach and Remove him. NOW. — George Takei (@GeorgeTakei) January 6, 2021

Monica Lewinsky formuliert das nahezu gleich: „Impeach + Remove“, schreibt sie.

„Wirklich angeekelt“

Die Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Issae Rae zeigt sich „Wirklich angeekelt“

Truly disgusted. — Issa Rae (@IssaRae) January 6, 2021

„Haben wir gar keine Rubber Bullets und Tränengas mehr?“, fragt Wanda Sykes.

So, are we completely out of rubber bullets and tear gas? — Wanda Sykes (@iamwandasykes) January 6, 2021

Hollywood-Star Chris Evans sieht die Schuld bei den Republikanern. „So viele Leute haben das ermöglicht“, schreibt er – und legt nach: „Man denke an das Gemetztel, das entstanden wäre, wenn sie nicht weiß gewesen wären“

So many people enabled this. — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021