Jan Delay kündigt mit „Intro“ neues Album EARTH, WIND & FEIERN an

Jan Delay meldet sich zurück – mit einer neuen Single für die Jungen und einem Wortwitz für die Älteren: „Intro“ heißt sein neuer Song, der am 29. Januar 2021 überraschend erschienen ist. Das damit angekündigte neue Album wird EARTH, WIND AND FEIERN heißen, zwölf Songs „voller Bass, Bumms und positiven Vibes“ umfassen, „eine Platte für den Club in unserem Herzen“ sein und am 21. Mai 2021 veröffentlicht werden.

Zur Erinnerung:

Sieben Jahre ist es nun fast her, dass Jan Delay sein bisher letztes Soloalbum herausgebracht hat. 2014 veröffentlichte er die Rock-Platte HAMMER & MICHEL – und traf damit bei Kritiker*innen größtenteils auf Abneigung. Das hat der 44-Jährige sich wohl zu Herzen genommen und plant wieder mehr zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Denn auf dem Opener zu seinem neuen Album singt er selbst: „Fresher than ever, endlich wieder meinen Job machen. Nach der Rock-Platte auf die keiner Bock hatte“.

Stilistisch soll EARTH, WIND & FEIERN wohl Elemente wie Soul, Dance und Reggae abdecken. Genres, auf denen der Popstar sich schon mehrmals erfolgreich ausgelebt hat. Auf Twitter schrieb er dazu Folgendes:

tatatataaaa!! das album wird „earth, wind & feiern“ heissen und es erscheint am 21.5.21 🔊🔥🥳🕺👯‍♀️ ich liebe es über alles. hab einfach alles an mukke gemacht, was ich feier. funkyreggaeafroboogielatinskatrap oder so ähnlich 😂🤪 pic.twitter.com/UbTBZWUNlX — Jan Delay (@jan_delay) January 28, 2021

Mit dieser Aussage scheint der Rapper, Sänger und Synchronsprecher nicht gelogen zu haben. Auf dem neuen Song „Intro“ sind Spuren verschiedenster Genres enthalten, die in Kombination einen komplett neuen Sound ergeben, der wie zugeschnitten auf Jan Delays einzigartige Stimmfarbe passt.

Das Video zur ersten Single könnt Ihr Euch hier anschauen:

Jan Delay hat in seiner Solokarriere bisher vier Alben herausgebracht. Unter seinem anderen Pseudonym Eizi Eiz brachte Jan Philipp Eißfeldt, so sein bürgerlicher Name, mit den Beginnern vier Platten heraus. Ihr Comeback ADVANCED CHEMISTRY erschien 2016.