Jeff Buckleys Memphis-Haus wird zum Airbnb

Nun können Fans ab Oktober im alten Zuhause des verstorbenen Musikers Übernachtungen buchen.

Das einstige Zuhause des Sängers Jeff Buckley in Memphis wird zu einem Airbnb umgebaut. Fans sollen zukünftig als Tribut an den Künstler im Haus übernachten können. Laut einem Bericht von „Commercial Appeal“ wird das Haus bis Thanksgiving 2024 renoviert und auf der Plattform verfügbar sein.

Eine Hommage ohne „Hipster-Graceland“

Der Immobilienmakler und Konzertveranstalter David Lorrison erklärt, dass er das Projekt nicht als „Hipster-Graceland“ gestalten wolle, sondern als authentische Hommage an den verstorbenen Musiker. Das zweigeschossige Haus mit zwei Schlafzimmern stand ein ganzes Jahr leer. Dann wurde es im März 2024 für 143.800 Dollar von dem Bauunternehmer Eric Goode erworben.

Lorrison wies darauf hin, dass das Anwesen bis zu seiner Wiederentdeckung wenig Aufmerksamkeit in Memphis erhalten habe, obwohl Fans aus der ganzen Welt anreisen, um das Haus zu sehen und Buckleys Zeit in der Stadt nachzuvollziehen. Das Projekt wird von einem wachsenden Interesse an Jeff Buckley begleitet, besonders nach dem 30-jährigen Jubiläum seines Albums „Grace“ und dem erneuten Aufleben seiner Popularität auf Plattformen wie TikTok.

Ein wachsender Trend: Musikikonen-Hotspots auf Airbnb

Die Verwandlung von Jeff Buckleys Haus in ein Airbnb fügt sich in eine wachsende Liste von Orten ein, die zu Airbnb-Hotspots für Musikfans umgewandelt wurden. Kürzlich wurden unter anderem ein ehemaliger Beatles-Veranstaltungsort und das „American Football House“ für die Vermietung freigegeben.

Buckley, der 1997 im Alter von 30 Jahren ertrank, hinterließ mit seinem Studioalbum GRACE sein einziges musikalisches Vermächtnis. Parallel zu diesem Projekt befindet sich auch ein offizielles Biopic über das Leben des verstorbenen Musikers in der Entwicklung. „Everybody Here Wants You“ ist besetzt mit Reeve Carney in der Hauptrolle und wird von Buckleys Nachlass unterstützt. Dies soll als die einzig autorisierte Verfilmung seiner Geschichte gelten.