Flashback zum Jahr 2019: Kein Wort von Massive Attack on stage. Erzählen durfte in der ausverkauften Jahrhunderthalle die Bilderflut von den LED-Wänden, die Dokumentarfilmer Adam Curtis für die Jubiläumstour zum Album MEZZANINE zusammengestellt hatte. Ein wüster Mix aus Polit-Einspielern, Kriegsfilmen und Popkulturverweisen, gefolgt von einer Aufforderung zum Finale, die auch von Greta Thunberg hätte stammen können: „Vergesst die Vergangenheit, gestaltet die Zukunft.“

Eine Bigband hatte die Bühne bei dem Konzert Anfang Februar eingenommen: die beiden Bandgründer Robert „3D“ Del Naja und Grant Marshall („Daddy G“), Schlagzeuger, Gitarristen, Keyboarder, die Gastvokalisten Liz Fraser und Horace Andy. Das Ensemble verwandelte den angekündigten „personalisierten nostalgischen Albtraum“ (3D) in eine multimediale Skulptur mit reichlich in den Klängen hängenden Songs und Coverversionen jener Titel, die auf dem Album gesampelt worden waren. Ein Auftritt, von dem ein Kritiker später schrieb, dass das Publikum kaum hätte behaupten können, es hätte Massive Attack gesehen.

Datenkontrolle, Überwachung, Populismus.

Dennoch formulierten Massive Attack mit ihrer gegen den Strich choreografierten Jubiläumsshow zum 20 Jahre alten, epochalen Werk MEZZANINE zeitrelevante Aussagen, wie sie das in entscheidenden Momenten der Popgeschichte schon mehrfach getan haben. Huschten die Musiker da nicht durch ihre eigenen Stücke wie ein Verein von Geistern, die unterwegs beim Blick auf diese Welt, wie sie nun mal ist, entschieden schlechte Laune bekommen hatten? Welcome to the sorrowdome – dieser Auftritt kam einer Einladung zu einem Thinktank gleich, in dem die politisch Besorgten sich um die Fragezeichen der postfaktischen Ära versammelten. Datenkontrolle, Überwachung, Populismus. Massive Attack übersetzten die schwere Agenda in Dekonstruktion und Gitarren-Drone.

Die Aufnahmen für MEZZANINE vor mehr als zwei Jahrzehnten müssen von einer vergleichbar dunklen Stimmung und einer Unsicherheit geprägt gewesen sein, die Bandmitglieder hatten monatelang um das gekämpft, wofür Massive Attack 1998 stehen konnten. Del Naja suchte nach einem härteren Sound und experimentierte mit Live-Gitarren und -Drums sowie Samples von New-Wave-Songs, Marshall wollte weg vom Soul der alten Aufnahmen, HipHop-Lover Andrew „Mushroom“ Vowles, drittes Gründungsmitglied, demonstrierte seinen Unmut über die Neuausrichtung. Er hatte sich für den Track „Teardrop“ schon Madonna als Sängerin ausgeguckt und deren Management kontaktiert. Der darüber nicht informierte und wenig erfreute Rest der Band aber hatte bereits den Daumen für den von Liz Fraser (Sängerin/Songwriterin der Cocteau Twins) eingesungenen Vokalpart gehoben.

Musik, die einem den Hals zuschnüren und im selben Moment das Gefühl wohliger Erlösung schenken konnte.

Von da an konnte Produzent Neil Davidge das gemeinsame Projekt nur noch mit Mühe moderieren. Wenn Del Naja ins Studio kommen wollte, rief er zunächst Davidge an, damit dieser Vowles heimschickte. Seinen endgültigen Abgang verkündete Andrew Vowles dann nach Fertigstellung der Aufnahmen. In der Rückschau ist diese angespannte Atmosphäre oft mit dem – für Massive-Attack-Verhältnisse – schroffen Soundbild in Verbindung gebracht worden, das eher auf den Prog Rock der 70er und die Industrial Music der Postpunk-Ära als auf die Club-Kultur der 80er verwies. Die Art Musik, die einem den Hals zuschnüren und im selben Moment das Gefühl wohliger Erlösung schenken konnte, ohne dass man genau wusste, warum.