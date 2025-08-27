Lana Del Rey kündigt Country-Album STOVE für Januar 2026 an – hier Details

Die Platte soll „autobiografischer als gedacht“ sein und deshalb noch ein bisschen auf sich warten lassen.

Lana Del Rey hat den Titel und den voraussichtlichen Veröffentlichungstermin ihres lange angekündigten Country-Albums bekannt gegeben. Die Sängerin erklärte in einem Interview, dass ihr zehntes Studioalbum nun STOVE heiße und „voraussichtlich Ende Januar 2026“ erscheinen werde. Hier alle weiteren Infos – auch zu den vorangegangenen Verschiebungen – im Überblick.

Von LASSO bis STOVE: Warum Lana Del Rey ihr Album mehrfach verschob

Ursprünglich sollte das Album bereits im September 2024 unter dem Titel LASSO veröffentlicht werden, wurde später in THE RIGHT PERSON WILL STAY umbenannt und auf Mai 2025 verschoben. Del Rey erläuterte nun im Gespräch mit „W Magazine“, dass es „autobiografischer als gedacht“ sei, was zusätzliche Zeit erfordern würde.

Die Musikerin betonte in dem Interview weiterhin, dass der Großteil der Platte einen Country-Einschlag haben werde. „Vor acht Jahren, als ich ein Country-Album machen wollte, dachte sonst niemand an Country. Jetzt machen alle Country!“, sagte Del Rey. In Erwägung gezogen hatte sie damals auch, ein Coveralbum namens COUNTRY & WESTERN zu veröffentlichen, entschied sich dann jedoch für selbstgeschriebene Stücke.

Liebeserklärung an Jeremy Dufrene mit dem Song „Stars Fell on Alabama“

Außerdem berichtete die Musikerin in dem Interview mit „W“, dass einer der Songs der lose für Ende Januar angekündigen LP „Stars Fell on Alabama“ sein würde – ein Stück über ihren Ehemann Jeremy Dufrene, dem Alligator-Sumpftour-Guide aus Louisiana, den sie 2024 ehelichte.

Dazu erzählte sie: „Ich eröffne meine Show mit diesem Song.“ Und weiter: „Jeremy ist der Mensch, der mich in meinem Leben am meisten beeinflusst hat. In der Öffentlichkeit ist er eher zurückhaltend, aber wenn er mit mir zusammen ist, redet er ununterbrochen.“

Überraschung für Fans: Welche Songs werden es auf STOVE schaffen?

Weitere Lieder, die Lana Del Rey seit ihrem Albumrelease im Jahr 2023 herausgebracht hat, sind „Henry, Come On“ und „Bluebird“, wobei komplett unklar ist, ob diese noch mal auf dem neuen Werk vertreten sein werden oder nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit Jack Antonoff & Luke Laird: Diese Produzenten stecken hinter STOVE

Die Produktion von STOVE erfolgt in Zusammenarbeit mit Lana Del Reys langjährigem Partner Jack Antonoff, sowie dem Country-Produzenten Luke Laird. Del Rey beschrieb den Sound des Albums im Interview als melodisch und teils „verspielt“, mit einem stärkeren Country-Flair als bei ihren vorherigen Werken.

Damit markiert STOVE den nächsten logischen Schritt in Lana Del Reys vielseitiger Karriere, die sich in den vergangenen Jahren vom Indie-Pop zu einem stärkeren Americana und Country-Einschlag entwickelt hat.