Super Bowl Werbung 2026: Diese Stars sind in den Werbespots zu sehen

Super Bowl 2026 zeigt Werbespots mit McConaughey, Affleck, Carpenter und Clooney. Alle Spots mit prominenten Stars in der Übersicht für den 08. Februar.

Diese Stars werben beim Super Bowl

Am 8. Februar 2026 steht der 60. Super Bowl an. Im kalifornischen Santa Clara kämpfen die New England Patriots und die Seattle Seahawks um die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe. Zudem wird Bad Bunny in der Halbzeit-Show des Spiels auftreten. Für viele Fans liegt traditionell auch ein großer Fokus auf den geschalteten Werbespots während des Mega-Events. Für diese überlegen sich Werbe-Agenturen in der Regel ausgefallene Geschichten und verpflichten stets international bekannte Stars für die Spots.

Wozu der Aufwand?

Der Aufwand hat einen Grund: Aufmerksamkeit. Der Super Bowl ist das größte Einzelsport-Event des Jahres und eines der am meist gesehenen TV-Ereignisse weltweit. Allein in den USA schaltete letztes Jahr eine Rekordzahl von 19,1 Millionen Menschen für mindestens eine Minute ein, wie eine Messung zeigt. Doch auch international gibt es ein enormes Interesse am Event, was die hohen Preise von acht Millionen US-Dollar für 30 Sekunden Sendezeit verdeutlicht.

Um eine höhere Wirksamkeit zu erzielen, werden die Spots vorab veröffentlicht. In Deutschland wird das Spiel auf „RTL“ übertragen, die Werbungen sind hierbei jedoch nicht zu sehen. Daher hier eine Übersicht der interessantesten Spots.

Matthew McConaughey verkündet Essens-Verschwörung

Beim Super Bowl dreht sich traditionell viel um Essen. Fast-Food-Ketten bieten spezielle Menüs an und Fans bauen häufig für Watch-Partys ganze Mini-Stadien aus Snacks. Für Uber Eats schlüpft Schauspieler Matthew McConaughey nun in die Rolle eines Verschwörungstheoretikers, der die These verbreitet, dass Football nur erfunden wurde, um Essen zu verkaufen. Diese versucht er anderen Prominenten wie Bradley Cooper näherzubringen.

Ben Affleck und Sitcom-Stars der Neunziger

Ben Affleck wirbt nun bereits im vierten Jahr in Folge für die Donut-Kette Dunkin Donuts. Dabei bekommt er Unterstützung von den Sitcom-Stars Jennifer Aniston und Matt LeBlanc aus „Friends“ sowie Jason Alexander aus „Seinfeld“. Dieses Jahr geht es um den Inhalt einer mysteriösen Kassette. Jennifer Aniston ist dagegen, dass dieser veröffentlicht wird. Ben Affleck beruhigt sie mit den Worten: „Es wird nur einmal ausgestrahlt!“ Der Zeitpunkt ist dabei klar: „Alles wird am 08.02.2026 offenbart werden“, lautete die Unterschrift des Videos.

Sabrina Carpenter träumt von einem wahren Mann

Im Werbespot für Pringles beschwert sich Pop-Star Sabrina Carpenter: „Ich habe Jungs so satt, ich brauche einen Mann.“ Kurzerhand baut sie sich einfach einen aus Pringles-Chips. Dieser verliert bei Dates zwar immer wieder Gliedmaßen, die Sängerin ist jedoch glücklich, bis ihr Angebeteter von Fans aufgegessen wird.

Taika Waititi therapiert Eisbären

Die Rivalität zwischen Pepsi und Coca-Cola ist aus der Geschichte der Werbung kaum wegzudenken. Die Marke Pepsi arbeitet dieses Jahr mit dem für Coca-Cola typischen Eisbären, der die Pepsi-Challenge absolviert. Als dieser sich für Pepsi entscheidet, stürzt er in eine Sinnkrise und wird anschließend von Taika Waititi therapiert. Dieser führte auch Regie bei dem Spot.

George Clooney als Gastgeber einer Dinner-Party

Am Ende einer Dinnerparty gibt George Clooney bekannt, dass der Lieferservice Grubhub in Zukunft keine Liefer- und Servicegebühren mehr für Bestellungen über 50 US-Dollar erheben wird. Regie führte der renommierte Regisseur Yorgos Lanthimos.

Emma Stone zerstört Laptop

Yorgos Lanthimos führte zudem auch Regie beim Spot für die Website-Erstellungsplattform Squarespace. Hier übernimmt Emma Stone die Hauptrolle. Sie ist im Schwarz-Weiß-Look dabei zu sehen, wie sie mehrere Laptops zerstört, weil die Domain emmastone.com bereits vergeben ist.

Adrien Brody als „ernster Schauspieler“

Im Spot der Steuerplattform TurboTax spielt Oscar-Preisträger Adrien Brody die Rolle „The Expert“. Dabei nimmt er seinen Ruf als ernsthafter Schauspieler etwas auf die Schippe.

Der Kardashian-Fluch

Im Spot „Bet on Kendall“ für einen Wettanbieter scherzt Kendall Jenner, dass es bei jedem Basketballspieler, mit dem sie zusammen war, nach der Trennung schlechter lief. Zudem habe sie selbst darauf gewettet, um sich einen extravaganten Lifestyle zu finanzieren. Der Twist dabei: Nun wolle sie auf Football-Spieler setzen.

Der Super Bowl wird in Deutschland in der Nacht vom Sonntag, dem 8. Februar, auf Montag, den 9. Februar, ab 0:30 Uhr auf „RTL“ ausgestrahlt.

