Jenseits von Millionen 2026: Line-up, Tickets, Anfahrt, Besonderheiten

Beim Jenseits von Millionen treten in diesem Jahr unter anderem Kapa Tult, Kabeaushé und futurebae auf – hier alle Infos.

Das Jenseits von Millionen Festival steht schon bald wieder an. Und zwar werden am 7. und 8. August auf der Burg Friedland in Brandenburg unter anderem Kapa Tult, Kabeaushé, futurebae und Grenzkontrolle auftreten.

Alle wichtigen Infos zu der 2026er Ausgabe des Festivals bekommt ihr hier im Überblick.

Von Indie-Pop bis elektronischem R&B

Mit Kapa Tult holt das Festival eine Band nach Friedland, die deutschsprachigen Indie-Pop mit lakonischen Texten und einem direkten Gitarrensound verbindet. Ebenfalls angekündigt ist futurebae, deren Musik zwischen Pop, R&B und elektronischer Produktion angesiedelt ist. Kabeaushé erweitert das Line-up um experimentellen Pop mit Einflüssen aus Rap und Clubkultur. Grenzkontrolle bringt zudem deutschsprachigen Post-Punk ins Programm.

Alle bestätigten Künstler:innen im Überblick:

Kapa Tult

Grenzkontrolle

Semia

Frau Lehmann

futurebae

Cile

Shelly Coral

Kabeaushé

Yosho

Tamara Flores

Damit bleibt das Festival seinem bisherigen Profil treu: Statt auf wenige große Namen zu setzen, stellt das Booking verschiedene neue und auch mal weniger etablierte Acts nebeneinander.

Weitere Bands sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Jakob Springfeld tritt auf der Lesebühne auf

Neben den Konzerten gehört erneut ein Literaturprogramm zum Festival. Als erster Gast der Lesebühne wurde der Autor und Aktivist Jakob Springfeld angekündigt. Ergänzt wird das Programm durch frei zugängliche Akustikkonzerte in der Kirche am Friedländer Marktplatz.

Anfahrt und Tickets

Das Jenseits von Millionen findet seit mehreren Jahren auf der Burg Friedland in der Niederlausitz statt. Ein Campingplatz liegt in der Nähe des Geländes. Für die Anreise ist ein Shuttlebus geplant, der zwischen dem Bahnhof Beeskow, der Burg und dem Zeltplatz fährt.

2026 wird erstmals ein Soli-Ticket für 45 Euro angeboten. Vergünstigte Karten soll es vor Ort erneut für Menschen geben, die laut Personalausweis im Postleitzahlgebiet 15848 wohnen.

Spenden-Aktion

Hinter dem Festival steht der gemeinnützige Verein anderes Festival e. V. Von jeder verkauften Eintrittskarte gehen fünf Euro an ein jährlich wechselndes Kinder- oder Jugendprojekt in Brandenburg. Überschüsse nach Abzug der Veranstaltungskosten werden ebenfalls gespendet.