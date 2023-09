futurebae veröffentlicht ihre neue Single „wELLeN“ samt Musikvideo

Mit dem Track liefert futurebae einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Debüt. Hier reinhören & -schauen.

Mit „sLay QuEen*“ und „trOstPflastEr“ hat futurebae bereits den Sound ihrer anstehenden Platte BLA (BERLIN LOVE AFFAIR) angeteasert. Nun teilt die deutsche Sängerin ihre dritte Single „wELLeN“ und liefert damit einen weiteren Hyperpop-Track ihres Debütalbums. Der Song wird begleitet von einem Musikvideo, das bei diversen Live-Shows der Sängerin aufgenommen wurde.

„Wellen wurde auf den Klippen Korsikas geschrieben und mit Blick aufs Meer recorded – mit dem Gefühl, nicht zu wissen wo oben und unten ist, festzustecken und zu merken: so geht es nicht weiter“, erklärt futurebae den Background des Tracks in der aktuellen Pressemitteilung und appelliert an ihre Zuhörer:innen, „Wellen ist dein Zeichen, sich aus deiner toxischen Beziehung zu lösen und surfen zu gehen. Oder schnorcheln.“

Am 3. November erscheint futurebaes Debütalbum BLA (BERLIN LOVE AFFAIR), das zehn Tracks umfassen wird. Kurz darauf geht die Pop-Künstlerin auf Herbst-Tour. Ihre erste Show spielt sie am 9. November in Erfurt.

Seht hier das Musikvideo zu „wELLeN“:

Hört hier in die bereits veröffentlichten Singles des Albums rein: