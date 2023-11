HipHop-Recap: mit Megan Thee Stallion, Badchieff, Futurebae und Die P

Mehr von Rapper:innnen, die nicht auf harte Schale machen, sondern richtig persönliche Einblicke geben.

Dieses Mal: Megan Thee Stallion meldet sich mit einem neuen Solo-Track und teilt darin mehr über ihre Gefühlswelt, persönliche Erlebnisse und generell ihre verletzlichere Seite. Auch Futurebae sorgt mit ihrem Debütwerk BLA (BERLIN LOVE AFFAIR) für reichlich Output von sich und ergründet auf Albumlänge die Vor- und Nachteile des Liebesleben in der Hauptstadt. Hier erfahrt ihr mehr.

Megan Thee Stallion – „Cobra“

„Cobra“ ist nicht nur die erste Solo-Single seit einem Jahr von der US-Rapperin, sondern auch die erste Veröffentlichung übers Independent Label Hot Girl Productions. In dem Track gibt Megan Thee Stallion Einblicke in ihr Inneres. So offenbart sie, dass sie unter Depressionen leidet und wie sehr sie ihre verstorbenen Eltern vermisst. Mit dem Song will sie das Loslassen lernen und einen Neuanfang wagen. Dafür resümiert die 28-Jährige auch noch mal über vergangene Laster. Passend dazu zeigt sich die Musikerin in dem „Cobra“-Video gefangen in einer Glasvitrine, in der sie sich ihre „alte Haut“ abzieht.

„Ayy, damn, I got problems/Never thought a bi*** like me would ever hit rock bottom / Man, I miss my parents, way too anxious/ always cancel my plans“

Badchieff feat. Endzone – „DU FEHLST!!!“

Auf einen elektronischen Beat von Endzone rappt Badchieff über seinen Herzschmerz. Einigen könnte der Produzent längst bekannt vorkommen, denn Endzone hat auch das Instrumental für Ski Aggus „Disco Party Sahne“ gemacht. Einen ähnlichen Flow hat auch „DU FEHLST!!!“. Badchieff spricht in dem Track über Momente der Einsamkeit und die Verarbeitung einer plötzlichen Trennung.

„Jedes Mal, wenn ich einschlaf‘ und du fehlst, tut es weh / Ich bin hier und du bist da, bitte sag mir, wie lang das noch geht / Und jedes Mal, jedes Mal, denk‘ ich, es ist nicht zu spät“

Futurebae – BLA (BERLIN LOVE AFFAIR)

Nachdem Futurebae am Montag (30. Oktober) mit dem Titelsong „BLa*_*“ einen dritten Vorgeschmack auf ihr Debütalbum gab, erschien nun das gesamte Werk. Auf insgesamt zehn Songs blickt die Künstlerin auf ihre persönlichen Erfahrungen in Berlin zurück und erläutert dabei auch den Teufelskreis der Liebenden, in dem auch Verletzte andere verletzen. Dementsprechend geht es auch in dem Titelsong um die toxische Beziehung zu einer Person, die einen nicht wirklich würdigt. Der Song thematisiert das Dilemma, sich trotz allem nicht vom dem anderen lossagen zu können.

„Warum muss ich dich mit tausend Möglichkeiten teilen / Immer alles offen lassen zwischen Ja und Nein / Und du liebst mich vielleicht / Ich schaffe nicht mehr zu viel hin und her / Das alles für ne Berlin Love Affair“

Die P feat. Shanel – „Last Night“

Auf einem Beat von Norrey Boo rappt Die P über ihren Hustle und Erfolge in der Rap-Szene. Dazu holt sie sich Shanel als Feature auf den Track, die lyrisch noch mal ihre Passion für HipHop unterstreicht.