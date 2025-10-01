Jeremy Allen White singt Springsteens „Born to Run“ in Biopic-Trailer

Bruce Springsteen und The Killers: Diese drei Songs spielten sie in New York zusammen auf der Bühne

Voll in seine Rolle eingetaucht: In einem neuen Trailer singt Jeremy White mit Springsteens E Street Band.

Wer darauf wartet, Jeremy Allen White in seiner Rolle von Bruce Springsteen im kommenden neuen Biopic „Deliver Me From Nowhere“ singen zu hören, kann jetzt schon einen Vorgeschmack erhalten. Es ist ein neuer Trailer zu dem Film erschienen, in dem White Springsteens Song „Born to Run“ mit der E Street Band performt.

Der Schauspieler leitet in seiner Rolle die E Street Band 1981 im Riverfront Coliseum in Cincinnati durch eine Interpretation von „Born to Run“. Der Clip zeigt einen verschwitzten White und die Band, wie sie den Klassiker von 1975 in der vollbesetzten Arena ausklingen lassen, während die begeisterte Menge mitsingt.

Hier den Trailer anschauen

Kinostart Ende Oktober

Der 33-Jährige spielt die Hauptrolle im Springsteen-Biopic „Deliver Me From Nowhere“. Es thematisiert die Entstehung von Bruce Springsteens Album NEBRASKA. In Deutschland soll der Film am 23. Oktober 2025 in die Kinos kommen.

In einem Interview mit „GQ“ sprach Jeremy Allen White kürzlich über seine umfassenden Vorbereitungen für seinen Part als „The Boss“. „Ich habe wirklich das Glück, dass es jetzt so etwas wie ein Team gibt, das jungen Schauspielern dabei hilft, Rockstars authentisch darzustellen. Ich habe eine wirklich talentierte Gruppe von Leuten, die mir beim stimmlichen und musikalischen Training helfen, um mich auf diese Rolle vorzubereiten“, so der Schauspieler. Dieses spezielle Training umfasse intensives musikalisches Coaching, um sicherzustellen, dass der Mime nicht nur wie Springsteen aussieht – sondern auch so klingt.

White schwärmt von Springsteens Unterstützung

Im Rahmen seiner Vorbereitungen hat White auch Springsteen getroffen. „Ich habe ein bisschen Zugang zu ihm gehabt, und er ist einfach der großartigste Typ“, schwärmte der „Shameless“-Darsteller in dem Interview. Außerdem betonte er, wie sehr ihn die Unterstützung des Rockstars motiviert hat: „Springsteen unterstützt das Projekt wirklich. Es ist eine unglaubliche Ehre, seinen Support zu haben und mit ihm in Kontakt zu stehen.“

„Deliver Me From Nowhere“ basiert auf dem 2023 erschienenen Buch „Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska“ von Warren Zane. Scott Cooper schrieb das Drehbuch und führt auch Regie. Das Album NEBRASKA, das im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, gilt als eines der persönlichsten Werke in Springsteens Karriere.