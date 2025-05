Donald Trump attackiert Bruce Springsteen mit Spott-Video

Nach scharfer Regierungs-Kritik von Rocklegende Bruce Springsteen während seiner Europa-Tournee, schlägt Donald Trump auf X (früher Twitter) zurück – mit einem Golfball und einem Video, das eher nach Internet-Meme als nach Präsidentenmaterial aussieht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Springsteen seine Meinung zu Trump kundtat: Bereits im vorherigen Jahr titulierte Springsteen den Präsidenten als „psychisch krank“. Das lässt der nicht auf sich sitzen.

Was zuvor geschah: Springsteen prangerte „verräterische Regierung“ an

Bruce Springsteen hat eine neue EP mit Liveaufnahmen seiner „Land Of Hope And Dreams“-Tour durch Europa veröffentlicht. Darauf enthalten sind auch Passagen, in denen er sich scharf gegen US-Präsidenten Donald Trump äußert. Bei einem Konzert in Manchester, England, verzichtete der Musiker laut „Deadline“ zwar darauf, Trump namentlich zu nennen, machte aber dennoch unmissverständlich klar, wen er meint: „Er führt eine korrupte, inkompetente und verräterische Regierung.“

Springsteen appellierte in seiner Ansprache an das Publikum: „Heute Abend fordern wir alle auf, die an Demokratie und das Beste an unserer amerikanischen Erfahrung glauben: Steht mit uns auf, erhebt eure Stimmen gegen Autoritarismus und lasst die Freiheit erklingen.“

Er bezeichnete Trump außerdem als einen „ungeeigneten Präsidenten“, der eine „abtrünnige Regierung“ führe. In einer eindringlichen Warnung an die Demokratie sagte Springsteen: „Die letzte Kontrolle der Macht, wenn alle Checks and Balances versagt haben, sind die Menschen – du und ich. Es liegt an der Einheit der Menschen um einen gemeinsamen Wertekanon – das ist jetzt alles, was zwischen Demokratie und Autoritarismus steht.“

Trump schlägt mit Video und Beleidigung-Tirade zurück

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der EP teilte Donald Trump auf seinem X-Kanal ein Video. Darin ist er selbst beim Golfabschlag zu sehen – der Ball trifft im Schnitt Springsteen am Kopf. Die satirische Darstellung werde laut „Deadline“ als direkter Angriff auf den Musiker gewertet.

Doch es blieb nicht bei dem Video. Trump beleidigte Springsteen persönlich und nannte ihn „eine verwelkte Schrumpfpflaume eines Rockers.“ Zudem drohte Trump, eine Untersuchung gegen Springsteen einzuleiten, weil dieser öffentlich Kamala Harris im Präsidentschaftswahlkampf 2024 unterstützt hatte. Auch andere prominente Unterstützer Harris’ könnten demnach ins Visier geraten, wie beispielsweise Lady Gaga, Katy Perry, Bad Bunny und Oprah.

Trump wetterte auf der Plattform Truth Social weiter gegen Bruce Springsteen und Ex-Präsidenten Joe Biden: „Ich mochte ihn noch nie, mochte seine Musik nicht, seine radikal linke Politik sowieso nicht – und was noch wichtiger ist: Er ist kein talentierter Typ. Nur ein aufdringlicher, nerviger IDIOT, der eifrig den korrupten Joe Biden unterstützt hat – einen geistig nicht zurechnungsfähigen TROTTEL – und einen unserer SCHLECHTESTEN Präsidenten überhaupt, der beinahe unser Land zerstört hätte. Wenn ich nicht gewählt worden wäre, wäre alles längst vorbei!“ Damit nicht genug, bezeichnete er Springsteen noch als „völlig überbewertet “, und „dumm wie Brot“, denn der Musiker hätte keine Ahnung, was abgeht.

Unterstützung durch Neil Young – Kritik an Trump wächst

Musiker Neil Young verteidigte Springsteen am Dienstag, den 20. Mai, in einem offenen Statement auf seiner Website. Er wandte sich direkt an Trump und schrieb: „HÖR AUF, DARÜBER NACHZUDENKEN, WAS ROCKMUSIKER SAGEN. Denk lieber darüber nach, wie du Amerika aus dem Schlamassel retten kannst, den du angerichtet hast. Taylor Swift hat recht. Bruce auch. Du weißt, wie ich darüber denke. Du machst dir mehr Sorgen um dich selbst als um AMERIKA.“

Auch Taylor Swift war in das Kreuzfeuer des Präsidenten geraten, nachdem sie sich ebenfalls für Kamala Harris ausgesprochen hatte. Trump reagierte auf ihre politische Haltung mit einem abfälligen Kommentar Truth Social, in dem er schrieb, sie sei nicht mehr „heiß“ – ein Versuch, sie öffentlich herabzuwürdigen.