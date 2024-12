Jeremy Allen White spricht Jabba the Hutts Sohn in „The Mandalorian & Grogu“

Der Hauptdarsteller aus „The Bear“ soll der Figur Rotta the Hutt seine Stimme leihen.

Viel war zum 2026 erscheinenden „Star Wars“-Spin-off „The Mandalorian & Grogu“ – abgesehen vom Regisseur und der Produzentin – noch nicht bekannt. Nun ist ein neues Detail ans Licht gekommen. Angeblich soll Jeremy Allen White, bekannt als Sternekoch Carmen Berzatto aus der FX-Serie „The Bear“, die Sprechrolle von Rotta the Hutt in dem Film übernehmen.

Ein It-Guy als Schleimmonster

Der Journalist und Filmkritiker Jeff Sneider bestätigte gegenüber YouTuber Kristian Harloff, dass er von einer Besetzung Whites in der Produktion wisse. „Jeremy Allen White aus ‚The Bear‘ schließt sich dem ‚Star Wars‘-Universum an“, verkündete Sneider, „so viel kann ich euch jetzt schon verraten.“ Für ihn und Harloff ergebe das nur Sinn, immerhin sei der 33-Jährige nach Tom Holland und Timothée Chalamet „einer der It-Guys im Moment“.

Seht hier den Enthüllungsbeitrag:

Als Sneider die Rolle Whites auf einem Umschlag enthüllt, ist Harloff wiederum überrascht. Warum sollte ein „gutaussehender Typ“ und „bedeutendes Talent“ wie er den schleimigen Nachkommen des Tatooine-Gangsters sprechen, der als Baby in der Animationsserie „The Close Wars“ seinen ersten Auftritt hatte? „Das ist, was mir meine Quellen gesagt haben“, erwidert Sneider schmunzelnd, „ich meine … es ist eine Sprechrolle. Es ist nicht so, als würde er das Kostüm tragen.“

„The Mandalorian & Grogu“ – Vieles bleibt noch unbekannt

Weitere Informationen zur Handlung von „The Mandalorian & Grogu“ nennen beide Männer nicht. Aber es liegt nahe, dass Rotta the Hutt zum Antagonisten des Kopfgeldjägers und seines kleinen, grünen Ziehsohns werden könnte. In der Disney+-Serie „The Mandalorian“ traf ihre Dynamik ins Herz der „Star Wars“-Fans.

Auch im Spin-off „The Book of Boba Fett“ tauchen beide in mehreren Episoden auf und unterstützen die titelgebende Hauptfigur dabei, sein Territorium in der Stadt Mos Espa auf Tatooine zu verteidigen.

Bei beiden Serien war Jon Favreau für das Drehbuch verantwortlich, der ebenfalls bei „The Mandalorian & Grogu“ Regie führen wird. Auch Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm und Executive Producer bei „The Mandalorian“ und „The Book of Boba Fett“, ist als Produzentin wieder mit dabei.