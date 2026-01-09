Jeremy Renner zurück im Schnee nach Horror-Unfall 2023

Jeremy Renner meldet sich nach seinem Schneemobil-Unfall 2023 zurück. Der „Avengers“-Star zeigt sich zum 55. Geburtstag wieder auf dem Schneemobil in Lake Tahoe.

Schauspieler Jeremy Renner hat frohe Botschaft zu verkünden und meldet sich aus dem Schnee. Nach langer Leidens- und Genesungszeit infolge seines Horror-Unfalls im Jahr 2023 scheint er wieder zurück im Leben zu sein.

Zurück im Leben nach Horror-Crash

Der „Avengers“-Star scheint wieder fest im Sattel zu sitzen, nachdem er bei einem Schneemobil-Unfall vor drei Jahren beinahe ums Leben gekommen wäre. Nun meldete er sich zu seinem 55. Geburtstag mit einem Video via Instagram bei seinen Fans.

Der Schauspieler ist zurück im Schnee und scheint seine Zeit im winterlichen Lake Tahoe in Kalifornien zu genießen. Im Video ist er fröhlich auf einem Schneemobil zu sehen.

Genesen nach Schneemobil-Unfall

Jeremy Renner scheint die Tage im Schnee und seine neue Lebensenergie zu genießen. Ohne Angst ist er zurück in dem Umfeld, das ihm im Jahr 2023 noch beinahe sein Leben kostete. Seine Fans lässt er daran teilhaben, wie er mit Freude in den Bergen von Lake Tahoe wandert.

Am 01. Januar 2023 hatte der Schauspieler einen beinahe tödlichen Unfall. Beim Versuch, seinen Neffen davor zu retten, von einem Schneemobil erfasst zu werden, erwischte es ihn selbst und er wurde von diesem überrollt. Der Zwischenfall ließ ihn mit 30 gebrochenen Knochen und einem Leberriss zurück – er überlebte nur knapp.

Grüße an Fans zum 55. Geburtstag

Am Mittwoch, dem 07. Januar 2026, wurde der Schauspieler 55 Jahre alt und meldete sich via Instagram bei seinen Fans. Er berichtete, glücklich und früh um 5:55 Uhr aufgewacht zu sein. Nach einem langen Tag auf der Piste ließ er diesen ausklingen, indem er seine Teppiche reinigte.

Ein paar Tage zuvor postete er zudem ein Video, das ihn zum ersten Mal beim Skifahren nach seinem beinahe tödlichen Unfall zeigte. Es scheint, als sei Jeremy Renner wieder zurück im Leben angekommen und als würde er das in vollen Zügen genießen.

